Tudor Ionescu de la Fly Project, dezvăluiri inedite despre relația cu soția lui. Cum s-a cunoscut cu Ana: „Pe ea o sun prima dată”

Anamaria și Tudor Ionescu sunt împreună de mai bine de 19 ani. S-au căsătorit în anul 2014, iar în 2017 au devenit părinți. Cei doi au împreună o fiică, pe nume Ilinca, de care de fiecare dată vorbesc cu foarte multă mândrie.

Cei doi s-au cunoscut în emisiunea „Dănutz” a lui Dan Bittman de la TVR, însă nu a fost o atracție imediată. Relația lor nu a fost lipsită de dificultăți, iar partenera de viață a artistului a reușit să depășească un episod de infidelitate. Într-un interviu pentru CIAO.RO, Tudor Ionescu a împărtășit detalii despre începutul relației cu Ana și despre decizia importantă pe care au luat-o împreună după participarea la reality show-ul „Power Couple” de la Antena 1.

„Nu cred în dragoste la prima vedere. Ana este cea pe care o caut în orice moment, atunci când am o veste bună sau când sunt supărat, dezamăgit, pe ea o sun prima dată. Alături de Ilinca, fiica noastră, ea este echilibrul meu. Ne-am cunoscut la Danutz srl, o emisiune de la TVR, la care eu am mers să cânt și ea era în echipa coregrafică a emisiunii, așa ne-am cunoscut și ea alături de o prietenă de-ale ei a venit să danseze pentru Fly Project. Apoi, după un timp, a început relația noastră, care mult timp a fost secretă pentru colegii noștri, ca să nu fie influențată atmosfera din concerte.”, a spus artistul.

Cei doi au participat împreună la emisiunea Power Couple de la Antena 1, unde au avut parte de probe dificile și momente tensionate.

„Spania. Andalusia. Pentru că Ilinca își dorește să fie vacanța noastră undeva la mare și nu avem prea mult timp la dispoziție, pentru că eu sunt în tour, și voi sta mai puțin decât ne-am planificat inițial, adică doar 4-5 zile din păcate. Abia am lansat și piesa nouă – Puerto Rico – și vă invit să o ascultați, să o căutați peste tot, să vă bucurați de clipul filmat, alături de Alex Ceaușu, în Republica Dominicană, unde a fost cea mai caldă și umedă vreme pe care am suportat-o vreodată. Vacanță frumoasă și spor în toate!”, a mai spus Tudor Ionescu.

„După experiența Power Couple, reality show-ul la care am fost de curând, am realizat că trebuie să ne facem timp și pentru noi doi și mai des decât o făceam înainte. Nu avem un termen anume, dar, când putem, fugim în câte un city break amandoi.”

Tudor Ionescu a vorbit recent despre viața de familie, dar și despre cum i s-a schimbat viața de când a devenit tată pentru prima dată. Artistul a recunoscut faptul că a făcut o serie de transformări ce Ilinca, fiica lui, a venit pe lume, schimbări care s-au văzut în ceea ce privește stilul lui de viață.

„M-am schimbat total când a venit Ilinca. Până să se nască Ilinca, aveam 104 kilograme și o viață nu foarte ordonată. Odată cu Ilinca, am zis gata. Mi-am dat seama că trebuie să fiu sănătos pentru fată. Trebuie fetei să nu-i fie jenă de tatăl ei și să fie mândră de el. Eu m-aș bucura să fie mândră de mine. De șase ani au început schimbările. Am slăbit, m-am dus mult prea jos la 54. Acum sunt la 80 și ceva și vreau să mai cobor puțin. (…) Tot Ilinca m-a făcut să fac ceva ce nu am făcut niciodată, să mă duc la sală”, a declarat Tudor Ionescu în cadrul unui interviu pentru catine.ro.