Tom Cruise, alături de actrița considerată a fi noua lui iubită la finala Wimbledon 2021

La finalul anului trecut au apărut primele zvonuri conform cărora Tom Cruise și actrița Hayley Atwell ar forma un cuplu. Cei doi au jucat împreună în filmul Mission: Impossible 7 și se pare că relația dintre cei doi ar fi mai mult decât una profesională.

Sursele au precizat că Hayley Atwell, în vârstă de 38 de ani, și Tom Cruise, în vârstă de 59 de ani, „au devenit practic inseparabili” de la debutul filmărilor, iar dificultățile cu care s-a confruntat echipa de filmare și pandemia de coronavirus au fost aspectele care i-au apropiat.

În weekend, cei doi au fost văzuți la finala de tenis feminin de la Wimbledon.

Amândoi purtau ținute extrem de elegante, Tom alegând un costum albastru, iar Hayley o rochie albă, lungă, cu un imprimeu floral, pe care a accesorizat-o cu o pereche de pantofi și o geantă, ambele în nuanțe de roșu, dar și cu o pereche de ochelari supradimensionați. Peste rochie, actrița a purtat un trench alb și lung până în pământ.

Deși au apărut de-a lungul anilor numeroase zvonuri cu privire la viața lui amoroasă, Tom Cruise nu a mai avut o relație din 2012, atunci când a divorțat de Katie Holmes, în timp ce Hayley s-a despărțit de fostul ei iubit, un doctor britanic, la începutul lui 2020.

„Tom și Hayley s-au apropiat încă din prima zi. Carantina și toate dificultățile care au venit odată cu aceasta i-au apropiat foarte mult și au devenit practic de nedespărțit”, a declarat o sursă citată de The Sun. „Ei se întâlnesc după ce se termină filmările și ea a fost la casa pe care Tom o are în Londra. Se înțeleg foarte bine și amândoi par foarte fericiți”, a concluzionat aceasta.

Anul trecut, Leah Remini, personaj principal în serialul-documentar Scientology and the Aftermath, a făcut mărturisiri șocante despre Tom Cruise și familia sa într-un interviu acordat publicației The Post.

Aceasta susține că alăturarea actorului la Biserica scientologică l-a împiedicat să mai petreacă timp cu fiica sa în vârstă de 15 ani, Suri Cruise, pe care o are cu fosta soție, Katie Holmes. Mai mult, se pare că cei doi nici nu s-au mai văzut de la divorț încoace, iar Tom se pregătește să o înlăture de tot pe Katie din viața copilului, după spusele actriței.

„Scientologia o consideră un inamic pe Katie, iar Tom crede, precum toți adepții acestui cult, că nu se poate apropia de Suri”, spune ea. „Sunt sigură că planul lui e să aștepte până când Suri mai crește ca apoi să o poată ademeni și pe ea în religia scientologică, departe de mama ei”.

Foto: Profimedia

