Theo Rose, dezvăluiri despre relația cu fostul ei partener, Alex Leonte: „Ne-am luat un angajament”

Theo Rose a vorbit deschis despre relația pe care o are în prezent cu fostul ei iubit, Alex Leonte. Artista, care a confirmat în urmă cu câteva zile că așteaptă primul copil împreună cu Anghel Damian , a dezvăluit cum se înțelege cu fostul partener și ce angajamente și-au însușit amândoi, în perioada când formau un cuplu.

Cântăreața a oferit o serie de declarații referitoare la relația cu fostul ei partener, Alex Leonte, într-un interviu pentru playtech.ro. Potrivit artistei, cei doi au rămas în relații foarte bune și, deși nu mai formează un cuplu, Theo și Alex nu au resemntimente unul față de celălalt.

De asemenea, cei doi sunt nași pentru doi copii. Theo Rose a povestit că ambii și-au luat un angajament atunci când au decis să devină părinții spirituali ai copiilor, motiv pentru care se întâlnesc din când în când.

În urmă cu câteva luni, Alex și Theo au participat la o petrecere a unuia dintre copii, onorându-și promisiunea făcută la botez. Artista a spus că li s-a părut normal să fie prezenți la eveniment, unde s-au și distrat de minune. De asemenea, vedeta a explicat că au participat amândoi în calitate de nași ai copilului și și-au asumat de la început acest rol, indiferent de statutul relației lor.

„Sunt doi copii pe care i-am botezat și sunt botezați împreună cu Alex, cu fostul meu iubit, cu care am rămas în relații extraordinare. Ne-am prezentat amândoi ca nași ai copilului. Ultimul botez, ultima petrecere a fost a finuțului nostru Selim Alexandru și ne-am distrat, a fost frumos. Se întâmplă lucruri, evenimente în viața noastră, dacă ne-am luat un angajament, l-am dus până la capăt. Și mi se pare normal să fi făcut așa. Iar noi am hotărât de la început că suntem nași și noi ne-am dus nași acolo. Nu am vrut să încurcăm borcanele, vede copilul pe filmarea de la biserică 2 persoane, după aceea vede 4, după aceea ce o să întrebe: câte o să mai fie? 6 acum? Ce urmează? Nu ai cum”, a explicat Theo Rose.