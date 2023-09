Theo Rose a publicat o imagine specială cu băiețelul ei, Sasha Ioan

Theo Rose este în culmea fericirii de când a devenit mamă. Artista a născut pe 14 iunie 2023 un băiețel perfect sănătos.

După ce Theo Rose și fiul ei au fost externați, artista a ales să meargă pentru câteva zile la rudele sale, care au fost încântate să îl vadă pe Sasha Ioan. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au fost discreți cu fiul lor și până acum nu au publicat imagini în care i se vede chipul, semn că doresc să fie discreți și să îi protejeze intimitatea. Recent, cântăreața a împărtășit o fotografie în care bunica ei, cu care are o relație extrem de specială, îl ține în brațe pe Sasha.

Într-o intervenție în direct prin Skype în emisiunea „La Măruță' de la PRO TV, artista a spus cum se simte la scurt timp după ce a născut. Artista a fost copleșită de emoții în momentul în care l-a văzut pentru prima dată pe băiețelul ei, Sasha Ioan.

„E cu totul și cu totul altceva. În ultima vreme îmi imaginan momentul ăsta în fel și chip, când o să-l văd pentru prima oară. Dar nu se compară, atunci când îl vezi și îl iei în brațe parcă ești pe altă lume. Am înțeles și eu ce au simțit toți părinții când și-au văzut copiii prima dată. Povestește lumea și îi crezi pe toți pe cuvânt, dar până nu trăiești, nu realizezi”, a spus Theo Rose în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Theo Rose a dezvăluit faptul că mama lui Anghel Damian, regizoarea și producătoarea Anca Damian, i-a dăruit un cadou special pentru fiul ei, Sasha Ioan.

Theo Rose a împărtășit cu fanii primele imagini cu băiețelul ei. Într-una dintre fotografii este surprins partenerul ei, Anghel Damian, în timp ce îl ține în brațe pe Sasha Ioan. Fotografiile publicate de artistă au fost însoțite de un mesaj prin care le face urmăritorilor ei o serie de confesiuni despre experiența nașterii.

„Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri. A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă (…) Până și refacerea se întâmplă frumos, cu foarte puțină durere momentan. Sasha a reușit din prima să mănânce de la sân, a știut ce are de făcut. E frumușel tare, zdravăn, 3 800g și 54 cm. Dumnezeu știe cum a stat bietul copil în garsoniera confort 2 pe care i-am putut-o eu oferi, dar îi mulțumim că ne-a ascultat rugăciunile și e sănătos. În sfârșit am înțeles și noi cum se simte bucuria asta de părinți. Vă mulțumesc pentru tot ce ați împărtășit cu mine în timpul sarcinii. M-ați ajutat să înțeleg că ce trăiesc și gândesc e cât se poate de normal. Despre Anghel vreau să spun doar că e o mare binecuvântare în viața mea iar Sasha e foarte norocos că s-a născut din așa un om minunat. Dumnezeu să-l țină sănătos! Și pe noi toți.”