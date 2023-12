Theo Rose a mers la spital cu băiețelul ei nou născut. Ce a povestit artista

Theo Rose trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au devenit pe 14 iunie părinți pentru prima dată. Cântăreața a născut un băiețel perfect sănătos pentru care a ales numele Sasha Ioan.

Theo Rose le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că a fost externată, iar acum ea și băiețelul ei se află acasă.

„Gata! Am plecat acasă fericită și cu cea mai frumoasă amintire de până acum💙 Am cerut să fac o poză cu doamna dr.ca să mă mândresc cu o experiență frumoasă și relaxată, atât în ceea ce privește sarcina, așa cum a fost ea, cu bune și rele, dar și în ceea ce privește nașterea. Aveam emoții amândouă. După anestezie m-am așezat pe spate și i-am spus Succes, doamna doctor! Știu că sunteți nr. 1!😂 Și pentru noi este. Ni l-a pus în brațe sănătos pe Sasha Ioan”, este mesajul transmis de Theo Rose fanilor.

Artista a mărturisit tot pe rețelele de socializare că a mers cu băiețelul ei la control la spital și că totul este excelent.

Cântăreața a mai dezvăluit că a avut parte de o mare surpriză din partea prietenilor și a surorii sale, care au întâmpinat-o acasă cu tort și cu baloane colorate, precum și cu o cartolină pe care scria „Bun Venit Sasha Ioan”.

Pe contul personal de Instagram, Theo Rose a împărtășit cu fanii primele imagini cu băiețelul ei. Într-una dintre imagini este surprins partenerul ei, Anghel Damian, în timp ce îl ține în brațe pe Sasha Ioan. Fotografiile publicate de artistă au fost însoțite de un mesaj prin care le face urmăritorilor ei o serie de confesiuni despre experiența nașterii.

„Mulțumesc tuturor pentru gânduri și mesaje! Să vă bucure Dumnezeu la fel cum ne-a bucurat și pe noi să vedem câți oameni ne sunt alături! Pe scurt, deși va urma și mai pe larg când ne liniștim și adaptăm mai bine, a fost o naștere ok, deloc mai cu moț decât alte nașteri. A fost o naștere prin cezariană în cele din urmă, deși am fost mai îngrozită de operație decât de nașterea naturală, am avut încredere în dna. Dr Coravu care mi-a inspirat siguranță și liniște pe tot parcursul sarcinii și a avut dreptate. A fost o operație pe care am parcurs-o liniștit, fără panică sau frică și le mulțumesc tuturor doamnelor asistente și doamnelor dr. care au luat parte la nașterea noastră.”, a povestit artista.