Mesajul neașteptat primit de Theo Rose de la mama ei, după ce a născut

Theo Rose trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața ei. Artista și partenerul ei, Anghel Damian, au devenit pe 14 mai părinți pentru prima dată. Cântăreața a născut un băiețel perfect sănătos.

Deși Theo Rose a devenit mamă recent recent, ea nu a uitat de comunitatea de pe rețelele de socializare. Artista, care încă se află în spital, le-a împărtășit acestora într-o serie de Instastories, ce mesaj neașteptat a primit de la mama ei, la scurtă vreme după ce a născut.

„Leșinați dacă vă zic! Îmi dă mama mesaj pe grupul familiei și îmi zice să pun pe o tavă niște sare, piper, semințe și zahăr că vin ursitoarele. Eu, bineînțeles, am înțeles repede, am deprins imediat, am trăit la țară în misticism cu totul și m-am conformat. Am sunat să ne aducă un pliculeț de zahăr, a venit, zâmbea doamna asistentă, părea că și ea știe despre ce e vorba, dar mama a zis că vin ursitoarele. Anghel m-a ajutat să pun toate astea așa pe tavă, așa grămăjoare, grămăjoare. Acum s-a întins în pat și m-a întrebat cine sunt ursitoarele”, a transmis Theo Rose pe Instagram.