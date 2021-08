Teo Trandafir, mărturisiri sincere despre atacurile de panică cu care s-a confruntat: „O să mor acum”

În ultima vreme, sănătatea mintală a devenit un subiect din ce în ce mai dezbătut atât în presă, cât și pe rețelele sociale. Tot mai multe persoane publice au vorbit despre problemele cu care s-au confruntat de-a lungul timpului, încercând astfel să înlăture stereotipurile și prejudecățile care încă planează în jurul acestui subiect.

Printre acestea se numără și Teo Trandafir. Invitată în cadrul podcast-ului prezentat de Antonia și Alex Velea, vedeta a vorbit cu onestitate despre atacurile de panică pe care le-a suferit în trecut. Teo a mărturisit că a suferit un episod extrem de puternic, în care era convinsă că își va pierde viața.

„Da, dar la mine nu știu cum se manifestă. Depresie cred că-i mult, că am înțeles că depresia se manifestă, citez: stare de tristețe marcată, care durează mai mult de trei săptămâni. Am atacuri de panică, adică mi se întâmplă răruț, dar frumos. Dacă-s mici, stau pe loc…îți bate inima, totul se învârte.

Ca să-ți dau un exemplu,ce mi s-a întâmplat mie. Am făcut un rahat, am mâncat mere cu morcovi și n-a fost bine, am ajuns la spital. Problema era că era ora 15:18 și eu nu eram în televiziune. Eram terminată de frică. Termin cu perfuzii… urc în lift, eu n-am nicio problemă cu liftul, n-am treabă. Și zic, o să mor acum. Mi se întâmplă acum. M-am apucat cu mâinile de lift. Doctorița mi-a zis că e un atac de panică și suntem în control. În momentul ăla m-a lăsat, n-am mai pățit. E nașpa”,a povestit Teo Trandafir.

În cadrul aceluiasi podcast, prezentatoarea TV a vorbit și despre adopția fiicei sale, Maia, recunoscând că perioada de început nu a fost deloc una ușoară.

„Nu înțelegeam ce m-a lovit, mai ales că eu nu fusesem însărcinată. A venit ca trăsnetul. M-am trezit cu o făptură care nu știa să mănânce, să meargă, să vorbească. Mi-am dat seama că nu poate face toate aceste lucruri. M-a izbit și faptul că adopția este o chestie ireversibilă”.

Foto: Arhiva ELLE

