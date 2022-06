Romanița Iovan, declarații inedite despre căsătorie, după 14 ani de relație: „De ce să schimbăm ceva”

Romanița Iovan și Iulian Gogan au o relație de aproximativ 14 ani, iar de atunci sunt de nedespărțit. Cei doi se înțeleg de minune și nu au luat în considerare până acum căsătoria . Deși nu și-au oficializat relația, vedeta a declarat că povestea lor de dragoste funcționează mai bine ca niciodată.

Vedeta surprinde cu apariții rare la evenimentele mondene. La finalul săptămânii trecute, Romanița Iovan și partenerul ei au fost prezenți la Petrecerea Viva!, unde a făcut o serie de declarații inedite despre relația lor, dar și cât de bine se potrivesc din punct de vedere vestimentar. Iulian Gogan se consultă cu partenera lui despre ținutele pe care le îmbracă, iar evenimentul de săptămâna trecută nu a fost o excepție.

„El este un tip elegant de când l-am cunoscut, are și meseria asta de avocat și bineînțeles că are o sumedenie de costume, dar pentru această petrecere am vorbit, practic s-a consultat cu mine și mi-a spus: ‘Baby, e ok dacă mă îmbrac așa?/ Da e ok, e perfect‘. Da, suntem într-adevăr o pereche și ținem cont unul de altul și la vestimentație, nu numai la restul activităților”, a spus Romanița Iovan.