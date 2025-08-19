Lavinia Pîrva, apariție spectaculoasă pe plajă în Turcia. Artista a fost surprinsă alături de fiul ei

Lavinia Pîrva a atras atenția cu ultima sa apariție în costum de baie.

Lavinia Pîrva și fiul ei
După câteva zile petrecute pe litoralul românesc, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică, au schimbat destinația și au ales o vacanță exotică în Turcia, alături de fiul lor. Soția artistului a împărtășit cu urmăritorii câteva fotografii realizate pe plajă, unde apare într-un costum de baie care i-a pus în evidență silueta. Instantaneele au strâns rapid aprecieri și comentarii pozitive.

Lavinia Pîrva, imagini inedite în costum de baie

În ultima vreme, Lavinia Pîrva a reușit să piardă în greutate, urmând un program de antrenamente și o alimentație atent echilibrată. Apariția ei într-un costum de baie din două piese a atras atenția fanilor, care nu s-au sfiit să îi transmită complimente: „Superbă”, „Foarte frumoasă”, „Ai slăbit mult, se vede”, „Vacanță plăcută”.

Artista este mamă de șase ani, iar după nașterea băiețelului său corpul ei a trecut prin schimbări importante. Dacă în sarcină s-a confruntat cu retenția de apă, ulterior a reușit să-și recâștige forma cu ajutorul pilatesului. Într-un interviu oferit anul trecut pentru viva.ro, Lavinia mărturisea:

„Încerc să mă mențin în formă, însă recunosc că nu îmi este ușor. Am mereu în minte că sănătatea ține de cum o întrețin prin alimentație, sport și energie pozitivă. Iar atunci când scap controlul, nu accept ideea «grasă și frumoasă», accept doar perioada care poate este mai nefastă, iar aici mă refer la oboseală, stres etc. (…) Astăzi nu țin o dietă, încerc doar să păstrez un echilibru culinar”, a spus artista pentru viva.ro.

Detalii despre rolul de mamă

Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din lumea mondenă, iar povestea lor de dragoste este un exemplu de armonie și respect reciproc. Cei doi sunt părinții lui Alexandru, care le aduce o bucurie imensă.

În cadrul podcastului, Lavinia a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„Mă simt complet împlinită cu un singur copil”, a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Citește și:
Andreea Bălan a stabilit data nunții cu Victor Cornea. Când va avea loc evenimentul: „Ne iubim fără limitări…'

Foto: Instagram

