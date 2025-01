Laura Cosoi, mesaj surprinzător în timpul vacanței din Thailanda cu familia: „O călătorie de o lună, în Asia, cu 4 copii mici…”

Laura Cosoi și-a luat familia numeroasă într-o vacanță de vis în Thailanda, unde se bucură de peisaje exotice și experiențe memorabile. Actrița a plecat alături de soțul său, Cosmin Curticăpean, și de cele patru fiice ale lor, gestionând întreaga aventură fără ajutorul unei bone.

De aproximativ o lună, familia explorează frumusețile Asiei, descoperind zi de zi peisaje și întâmplări care vor rămâne amintiri de neuitat. Vacanța lor a început înainte de Crăciun, iar până acum Laura nu a precizat data întoarcerii în România.

Într-o postare recentă, actrița a vorbit despre cum reușește să se descurce cu cei mici. Ea a recunoscut că aproape tot timpul și energia îi sunt dedicate fetițelor, ceea ce înseamnă mai puține momente pentru a fi alături de soțul său, Cosmin Curticăpean.

„Despre mine nu am să vă spun prea multe din această vacanță. Doar că mă credeam mai slabă, nu am folosit niciun produs de make-up din trusă o lună de zile, am un singur selfie (acesta), am adormit aproape în fiecare seară înainte de 22.00. Nu am făcut sport nici măcar o dată deși mi-am propus, dar am înotat de câteva ori, nu m-am bronzat, am mâncat mai mult în picioare. Am făcut masaje, am mâncat multe fructe, am descoperit că am mai multă răbdare decât credeam. Am fost mai puțin soție, dar mama ‘all the way’. Și recunosc… dacă te raportezi corect la o călătorie de o lună, în Asia, cu 4 copii mici, fără ajutor, poate fi o experiență absolut extraordinară”, a transmis Laura Cosoi, care a primit nenumărate mesaje de la fani după această confesiune.