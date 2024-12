Laura Cosoi, mesaj sfâșietor la un an de la moartea mamei sale. Ce a transmis actrița: „Ești cel mai mare dor”

Pe 19 decembrie 2023, mama Laurei Cosoi, Ligia Cosoi, s-a stins din viață. Acum, la un an de la această pierdere, actrița a transmis pe rețelele de socializare un mesaj înduioșător.

Într-o postare făcută pe Instagram, Laura Cosoi a scris un mesaj referitor la durerea resimțită de faptul că mama ei s-a stins din viață. Actrița se simte copleșită de dorul față de mama ei și că nu îi mai poate fi alături.

„Mami, tu ești cel mai mare dor…Nu am crezut că poate fi pe lume ceva atât de greu de trăit…”

În trecut, Laura Cosoi a vorbit cu drag despre mama ei, Ligia Cosoi. Vedeta a făcut mărturisiri despre relația lor, dar și despre sfaturile pe care le-a primit din partea mamei sale.

„Eu întotdeauna am avut o relație bună cu mama. Mai puțin atunci când m-am lăsat de dans sportiv. Nu știu dacă neapărat s-a schimbat foarte mult, nu știu dacă ea mă vede pe mine altfel, dar ceva s-a schimbat. Sigur nu și-a imaginat deloc această viață cu mine în calitate de mamă. Așa mi-a spus, că nu și-a imaginat că o să am trei fetițe, trei copii. Dar pot spune că e foarte mulțumită că, în continuare, îmi exercit meseria. Pentru ea e foarte important și întotdeauna îmi spune „Ai grijă de carieră, nu o neglija, ție-ți stă bine să faci asta, întotdeauna vei fi fericită dacă vei și munci”, a declarat Laura Cosoi pentru FRESH by Unica.