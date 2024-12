Iulia Vântur, dezvăluiri despre întâlnirea cu Ricky Martin. Românca a cântat în deschiderea concertului susținut de Martin în Dubai: „Un vis devenit realitate…”

Iulia Vântur a captat atenția publicului cu apariția sa alături de starul internațional Ricky Martin. Fosta prezentatoare TV, care și-a construit o carieră muzicală de succes în India, a înregistrat recent o nouă reușită pe plan artistic.

De când a renunțat la televiziune în România, Iulia Vântur s-a stabilit în India, unde trăiește o poveste de dragoste cu actorul Salman Khan și a început o carieră muzicală promițătoare. Acum, aceasta a bifat un moment important, performând în deschiderea concertului susținut de Ricky Martin în Dubai.

Artista a urcat pe scenă în fața a mii de spectatori, purtând un costum roșu elegant, care i-a evidențiat silueta. Cu un machiaj impecabil și o coafură sofisticată, Iulia a oferit un spectacol memorabil alături de dansatorii săi, demonstrând încă o dată că își consolidează poziția pe scena internațională.

După ce a fost aplaudată la scenă deschisă în deschiderea concertului susținut de Ricky Martin în Dubai, Iulia Vântur a avut parte de un moment special și în culise. Vedeta s-a întâlnit cu celebrul artist internațional, iar interacțiunea dintre cei doi a fost plină de căldură și bună dispoziție.

Iulia și Ricky Martin au dat mâna, au purtat o conversație prietenoasă și s-au îmbrățișat, moment care a fost surprins în câteva fotografii memorabile. Într-un gest surprinzător și plin de naturalețe, cântărețul i-a indicat Iuliei direcția potrivită pentru a obține un cadru foto perfect, arătând o atitudine relaxată și deschisă.

„Recunoscătoare”, a transmis Iulia Vântur după întâlnirea cu Ricky Martin. „Îmi aduc aminte cu ani în urmă că ai spus că este vedetă ta preferată ❤️🙌🔥ai avut șansă de a-l întâlni! Cât de tare, felicitări🔥🔥🔥🙌🙌❤️❤️”, „Iulia noastră frumoasă și talentată!❤️❤️❤️”, „Trebuia o îmbrățișare! 🔥🙌❤️ Bravo, ești o frumoasă și o păpușă, îți doresc tot binele!!”, i-au transmis fanii pe Instagram Iuliei Vântur.

Într-un interviu acordat zilele acestea, Iulia Vântur a vorbit cu emoție despre întâlnirea cu Ricky Martin și recitalul pe care l-a susținut pe aceeași scenă cu el.

„A fost un vis devenit realitate. Am manifestat asta de mulți ani, am scris în aer și am semnat că voi fi acolo, iar Universul a aprobat. Ricky Martin este artistul meu preferat, din adolescență. Cine mă cunoaște sau cine mă urmărește pe Instagram știe cât de mult îl iubesc pe Ricky Martin. Am fost în culmea fericirii când am aflat că echipa lui Ricky Martin și organizatorii show-ului m-au ales pe mine să fac parte din show. Mai ales când m-am văzut pe afiș alături de favoritul meu, Ricky Martin. Fiecare show pe care l-am făcut m-a adus aici. Feedback-ul excelent primit după show-ul pe care l-am făcut la Coca Cola Arena, în Dubai, în deschiderea lui Jason Derulo mi-a adus acum oportunitatea de a cânta în show-ul lui Ricky Martin”, a povestit Iulia Vântur pentru Fanatik.