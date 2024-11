Iulia Vântur, imagini inedite alături de Ștefan Bănică. Cei doi au prezentat împreună emisiunea „Dansez pentru tine”

Iulia Vântur și Ștefan Bănică au fost în centrul atenției cu apariția lor comună la Sala Palatului din București, în culisele concertului grandios susținut de Loredana Groza.

Zilele trecute, Loredana a oferit un spectacol de neuitat în fața publicului din capitală. Artista a vorbit despre munca intensă din spatele acestui proiect. „Am început să lucrez la show-ul Forever din 2023 pornind de la poveste. Ea a fost punctul de plecare – călătoria mea prin viață, redată prin cântec. 40 de ani de muzică și 30 de ani de la primul meu concert, Atitudine, tot la Sala Palatului”, a explicat Loredana, care a avut pe scenă mai mulți invitați speciali.

Pe scenă au urcat și Iulia Vântur și Ștefan Bănică, care au încântat publicul nu doar cu prezența lor, ci și cu momentele inedite din culise. Cei doi artiști s-au revăzut cu drag, schimbând îmbrățișări și saluturi calde, demonstrând legătura frumoasă dintre ei.

View this post on Instagram

Revederea lor a fost cu atât mai specială, cu cât și-au amintit de perioada în care au fost gazdele emisiunii „Dansez pentru tine” de la Pro TV. Într-un moment nostalgic, cei doi au fredonat melodia tematică a show-ului, care, deși nu mai este difuzat de mulți ani, rămâne în inimile celor care l-au urmărit.

Apariția celor doi artiști alături de Loredana Groza a fost un prilej perfect pentru a celebra prietenia, amintirile și dragostea pentru muzică și spectacol.

Iulia Vântur s-a întors în România și a acceptat invitația de a apărea în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. De-a lungul timpului, fosta prezentatoare a fost discretă în privința vieții sale private și a relației cu Salman Khan, însă de această dată a oferit câteva detalii despre legătura specială pe care o are cu celebrul actor indian.

Stabilită în India de peste zece ani, Iulia Vântur trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Salman Khan. În timpul emisiunii, ea i-a adus lui Cătălin Măruță un dar care a stârnit curiozitatea acestuia, atât de mult încât, pentru o clipă, a crezut că este o invitație de nuntă.

„Cătălin Măruță: Spune-ne exact ce ne-ai adus de la Bollywood! Pot să deschid? E invitația de la nuntă?

Iulia Vântur: Nici chiar așa! Uite, ceai de la Bollywood. Ceaiul indian, cunoscut peste tot în lume, ediție de Bollywood.

Cătălin Măruță: Eu tot aștept să-mi dai ceva care mai mult ca sigur anunță ceva. Uite, cum ai avut și concertul în Dubai.

Iulia Vântur: Aduc puține, că după poate ți se oprește inima dacă îți dau vreo altă veste!

Cătălin Măruță: Stai liniștită! Eu stau bine cu inima, tu dă-mi veștile!

Iulia Vântur: Mă bucur să fiu acasă. E cel mai frumos să fii acasă și sa te vezi cu prieteni dragi. Am trăit serile trecute niște senzații și momente foarte frumoase, la concertul Loredanei, care e un artist inegalabil. Văzând-o trecând prin toate etapele, toate genurile.

Cătălin Măruță: Tu de asta ai și venit în țară, nu? Nu ai venit din alte motive?

Iulia Vântur: Da, de asta am venit. Am venit să îi văd și pe ai mei, evident. Întotdeauna ai mei au prioritate.

Cătălin Măruță: Simți că e presiune pe tine cu chestia asta?

Iulia Vântur: Nu, m-am obișnuit să nu mai am nicio presiune pentru că nu are rost. De ce să-mi pun eu presiune pentru că alții vor să pună?! Nu, e ok. Mă descurc. Cred că m-am obișnuit de atâția ani de zile, fiind în lumina reflectoarelor.

Cătălin Măruță: Dar voi de cât timp sunteți împreună? Nu cred că mai e un secret ăsta, că oricum am intrat și cu domnul Salman Khan în direct.

Iulia Vântur: N-am venit aici să vorbesc despre el, știi și tu foarte bine. Mulți, mulți ani. Mult prea mulți ani.”