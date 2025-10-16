Fiica lui Halle Berry a atins o bornă importantă. Cum a sărbătorit-o mama ei?

Nahla, fiica lui Halle Berry, și-a făcut celebra mamă extrem de mândră, fiind acceptată anticipat la colegiu. Iar actrița a ales să celebreze momentul și să se laude cu reușita fiicei sale, ca dovadă că orice părinte, oricât de bogat sau celebru, simte aceleași lucruri atunci când unul dintre copiii săi îi aduce o astfel de bucurie.

Așadar Nahla, fiica lui Halle Berry, în vârstă de 17 ani, a reușit admiterea anticipată la colegiu, iar cele două au celebrat momentul cu un tort învelit în cremă roz si decorat cu bomboane colorate, așa cum se cuvine pentru o reușită notabilă. Actrița a făcut o serie de postări pe Instagram cu tortul de sărbătoare, iar lângă imagini a scris mesajul: „Felicitări îngerului meu Nahla pentru admiterea anticipată”.

Odată cu începerea acestui nou capitol din viața fiicei sale, Berry s-a declarat extrem de fericită, dar în același timp ușor „îngrijorată”, publicația Page Six citând-o pe vedetă ca spunând asta în contextul în care mai mărturisea că „anul acesta Nahla pleacă la programul de vară al colegiului”. Declarația actriței a fost făcută într-un episod al show-ului Today with Jenna & Friends. Însă vedeta, ca orice mamă grijulie, a arătat și că „de-abia aștept să văd ce va deveni, ce va face și ce va descoperi”.

Nu este pentru prima dată când vedeta vorbește despre copiii ei, însă fiica lui Halle Berry, la fel ca și fiul ei, din relația actriței cu actorul Olivier Martinez, au apărut rar în public alături de mama lor. Actrița a ales să-și țină copiii departe de viața publică, în 2019 declarând că: „Nu mi se pare firesc să-mi expun copiii peste tot în mediul online”. Mai apoi, Berry a declarat în cadrul emisiunii Today Show: „Curând va veni si timpul lor, va fi viața pe care o vor construi singuri, iar decizia de a o împărtăși lumii le va aparține”, făcând referire la expunerea celor doi.

Fost model, Halle Berry este o actriță de succes, cu o carieră impresionantă, care include nominalizarea la premiile Oscar în 2002, dar și câștigarea trofeului pentru rolul din Monster’s Ball, astfel devenind prima actriță afro-americană care a câștigat premiul Oscar pentru un rol principal. Dincolo de succesele profesionale notabile, Berry a fost numită de revista Esquire Sexiest Woman Alive.

Nahla, fiica lui Halle Berry, a venit pe lume în 2008, în urma relației actriței cu modelul francez-canadian Gabriel Aubry. Iar mai târziu, în 2013, în cadrul fostului mariaj cu Olivier Martinez, Halle Berry a devenit mamă din nou, aducând pe lume un băiat. În prezent, Berry împarte custodia copiilor în vârstă de 17, respectiv 12 ani, cu tații acestora.

Text de Serena Estera Bebi

Foto: Instagram

