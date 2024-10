Dana Rogoz, imagini inedite din casa familiei de la Viscri. Cum a decorat actrița primele două camere: „Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară”

Dana Rogoz își ține la curent fanii cu privire la stadiul în care se află acum casa pe care a cumpărat-o împreună cu soțul ei, Radu Dragomir, la Viscri. Momentan, proprietatea celor doi se află încă în stadiul de renovare, iar procesul fiind de lungă durată. Cu toate acestea, două camere sunt deja gata, iar Dana a împărtășit imagini.

Cu toate că încă nu este totul gata, Dana Rogoz a împărtășit cu urmăritorii săi online câteva imagini din casa de la Viscri. Renovările sunt încă în curs, însă familia actriței s-a bucurat din plin de clipe inedite acolo.

În urmă cu aproape patru ani, Dana Rogoz și soțul ei, regizorul Radu Dragomir, au achiziționat o proprietate în Viscri. Aceasta era într-o stare deplorabilă, având un perete prăbușit și interiorul aproape distrus. Conștienți de amploarea lucrărilor necesare, cei doi au apelat la o firmă specializată pentru renovarea locuinței. Acum, după patru ani de muncă, au reușit să finalizeze primele două camere, iar fațada casei a fost refăcută, deși nu a fost încă vopsită. De asemenea, ușa principală este completă, însă geamurile încă lipsesc.

Entuziasmată de progresul lucrărilor, Dana Rogoz a împărtășit rezultatele renovării cu prietenii săi de pe rețelele sociale. Prima cameră prezentată este dormitorul matrimonial, care include un pat vechi recondiționat, un dulap, o canapea și o sobă albă cu albastru. Cea de-a doua cameră este destinată copiilor și este dotată cu un pătuț, precum și cu alte piese de mobilier, toate vechi și restaurate cu grijă.

De asemenea, familia actriței s-a bucurat deja de primele momente emoționante din casă, cu primul foc la sobă.

„Nu am făcut nicio modificare acestui reel. Pur și simplu am vrut să adaug videourile integrale cu reacțiile noastre de ieri seară, când am intrat în căsuța noastră de la Viscri. Să le am mereu la îndemână, rapid, să le pot revedea exact așa, neprelucrate, de câte ori voi simți nevoia, peste ani. Nu pot să va descriu ce sentiment! Avem 2 camere gata! De la o ruină, un zid căzut cu totul, avem acum o casă! Un loc în care putem dormi. Sigur, mai e mult de lucru, dar e deja enorm pentru noi! De fiecare dată când veneam aici, dormeam în curtea casei, în rulotă. Dar aseară am dormit pentru prima oară în casa noastră, în patul nostru! Într-o camera mobilată, cu piesele alese de noi în ultimii ani! Am făcut focul în sobă pentru prima oară! Am umplut casa de fum, pentru prima oară! Apoi ne-am prins ce am greșit și, din mai multe încercări, am reușit să o ținem aprinsă și fierbinte toată noaptea. Ne-au sărit oricum în ajutor vecinii, care ne-au adus și un calorifer electric. Am cumpărat așternuturi noi din in prespălat și am făcut toți patul, cu grijă, cu veselie, cu gălăgie, de parcă luăm parte la o ceremonie de familie importantă. Fiecare gest știam că se întâmplă pentru prima oară. De aici entuziasmul cu care… aprindeam lumina!!! Această este doar prima parte, urmează și partea a II-a, căci nu mi-au intrat toate într-un singur reel. Dar se simte cam cât de mare e bucuria pentru noi?”, a transmis actrița.

„Partea a II-a. Continuarea reel-ului anterior, în care apare și reacția Liei. Ea adormise pe drum, în autorulotă, așa că a descoperit puțin mai târziu căsuța. Dar e un copil așa pozitiv, așa de vesel, că nu avea cum să nu remarce frumusețea locului. Și o să existe și o parte a III-a, tot așa, neprelucrată. Reacțiile familiei mele sunt de neprețuit.”