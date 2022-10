Cu ce probleme s-a confruntat Gabriela Prisăcariu după sarcină: „Cam la 4 luni după ce am născut”

Gabriela Prisăcariu a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu un an și se bucură din plin de maternitate. Soția lui Dani Oțil a trecut prin multe transformări de atunci, de la cele morale, până la cele fizice. Modelul a vorbit deschis despre problemele cu care s-a confruntat la câteva luni de când a născut și a explicat că a încercat tot ce se poate pentru a trece peste ele.

Sarcina stă la baza multor schimbări hormonale, motiv pentru care femeile trec prin tot felul de schimbări. Gabriela Prisăcariu a dezvăluit că și ea s-a confruntat cu o problemă la câteva luni de când a născut, situație ce a îngrijorat-o destul de mult. Soția prezentatorului TV a decis să vorbească sincer despre acest subiect abia atunci când problema ei a început să se remedieze.

Gabriela Prisăcariu s-a confruntat cu căderi consistente ale părului, fapt ce a îngrijorat-o. Vedeta a trecut prin această problemă la 4 luni de când a născut și i-a luat ceva timp până când să găsească o soluție prin care să o rezolve. Ba mai mult, modelul s-a speriat destul de tare, crezând că va ajunge să își piardă tot părul.

„După ce am născut, cam la 4 luni după ce am născut, a început să îmi cadă părul foarte rău, dar extrem de rău. Credeam că o să chelesc. Pe urmă am avut și Covid. Nu știu dacă are legătură. Am auzit că și de la Covid îți cade părul. Ideea este că era ceva rău. Am încercat tot ce se poate”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu pe Instagram.