Channing Tatum și Inka Williams, împreună pe covorul roșu, alături de fiica actorului

Channing Tatum și Inka Williams și-au făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu, la patru luni după ce și-au oficializat relația pe Instagram.

Channing Tatum și Inka Williams, împreună pe covorul roșu

Channing Tatum și Inka Williams au participat împreună la premiera filmului anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, desfășurată la Los Angeles. Actorul din Magic Mike în vârstă de 45 de ani a avut și o apariție rară alături de fiica sa, Everly, în vârstă de 12 ani, la TCL Chinese Theatre.

Channing a ales o ținută elegantă, purtând un costum bleumarin, asortat cu un tricou alb-crem și pantofi din piele neagră. Inka, în vârstă de 25 de ani, a strălucit într-o rochie lungă, neagră, fără mâneci, decorată cu detalii florale sclipitoare.

Modelul și-a purtat părul brunet drept, cu breton, și și-a completat look-ul cu un ruj roșu-rubiniu și cercei lungi cu diamante.

Deși nu au pozat împreună pe covorul roșu, Inka a părut încântată să stea alături de Everly, fiica lui Channing din căsnicia cu actrița Jenna Dewan. Fetița a purtat o rochie satinat-albastră, accesorizată cu volane, și și-a lăsat părul blond desprins.

Dacă la premieră Channing și Inka au evitat gesturile de afecțiune, pe rețelele de socializare povestea a fost cu totul alta. Cu doar câteva zile înainte, actorul i-a dedicat un mesaj emoționant de ziua de naștere iubitei sale. Pe Instagram Story, Channing a postat fotografii și clipuri romantice, în care și-a declarat dragostea în văzul tuturor.

Într-un videoclip realizat chiar de Inka Williams, aceasta apare pe bancheta unei motociclete de teren, în timp ce Channing conducea. Îmbrăcată în costum de baie, tânăra privea serios spre cameră, ținându-se strâns de partenerul său. „Cea mai fericită zi de naștere pentru MOTOCICLISTA mea! Te iubesc enorm”, a scris Channing.

Actorul a publicat și o fotografie alb-negru, în care, purtând o căciulă, o săruta tandru pe obraz pe Inka. Într-un alt clip, modelul australian se arunca entuziasmată în mare, iar Channing a adăugat mesajul: „Te iubesc, prostuțo”.

Sentimentele au fost reciproce: în aprilie, Inka a făcut relația „oficială” pe Instagram, când i-a transmis un mesaj plin de dragoste actorului, cu ocazia zilei lui de naștere. Postarea a inclus fotografii inedite din timpul relației.

„O viață fericită celui mai frumos, bun, amuzant, nebun și minunat om din lume”, a scris ea. „Merci că faci viața frumoasă și distractivă. Jtm trop fort” a adăugat modelul, folosind o expresie franțuzească pentru „Te iubesc foarte mult”.

În martie, Inka Williams și-a declarat dragostea într-un mod original: într-o fotografie, pe piciorul ei apărea scris mesajul „I love you”, cuvântul „love” fiind înlocuit de o inimă desenată.

Relația dintre Channing Tatum și Inka Williams a devenit publică pentru prima dată în ianuarie, când au fost surprinși împreună la petrecerea pre-Oscar organizată de CAA, în Los Angeles. Această apariție a venit la trei luni după despărțirea lui Channing de fosta lui logodnică, Zoë Kravitz.

O sursă declara atunci pentru People: „Se văd în termeni romantici. S-au cunoscut prin prieteni. Ea e minunată. Este tânără, dar foarte matură. Channing e bine, [Inka] îl face fericit.”

Născută la Melbourne și crescută în Bali, Inka Williams își împarte timpul între cariera de model de succes și brandul său de modă, She Is I.

