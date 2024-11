Avocata lui Johnny Depp, declarații neașteptate despre relația cu actorul: "Am avut un soi de experiență în care..."

Avocata lui Johnny Depp, Camille Vasquez, care a devenit o celebritate ea însăși după ce l-a reprezentat pe actor în procesul de defăimare intentat de acesta fostei sale partenere de viață, Amber Heard, s-a pronunțat în cele din urmă asupra naturii relației dintre ea și star. Declarațiile lui Vasquez vin pe fondul unor speculații care au apărut în presă ani la rând, estimând o eventuală legătură sentimentală între cei doi.

Astfel, avocata lui Johnny Depp a subliniat că „nu ar avea niciodată o relație cu actorul” celebru pentru roluri precum cele din seria Pirații din Caraibe, Finding Neverland, Charlie and the Chocolate Factory, Sweeney Todd, Donnie Brasco sau Fear and Loathing in Las Vegas. Mai mult, Vasquez a spus că, deși Depp este o persoană „adorabilă”, acesta „nu este genul ei”.

Mai exact, în cadrul emisiunii Extra, aceasta a spus: „Nu aș face asta niciodată. Lăsați-mă să spun ca să rămână: nu am avut niciodată o relație cu Johnny Depp. Nu m-aș întâlni niciodată cu Johnny Depp în acest sens. Cred că e o persoană adorabilă… dar nu e genul meu.”

Camille Vasquez a petrecut patru ani ca avocata lui Johnny Depp și a vorbit și despre faptul că și-a dat seama foarte devreme pe parcursul relației lor profesionale că sunt oameni extrem de diferiți.

„Îmi amintesc, poate la 30 sau 40 de minute după ce am început să vorbesc cu el, că am avut un soi de experiență în care mă uitam la scenă din exterior și mă gândeam: ‘Vede lumea atât de diferit de felul în care o fac eu’. Cu siguranță își folosește o altă parte din creier, este un artist.”

Mai mult, aceasta a declarat și că nu l-a văzut niciodată pe clientul său într-unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale, cel al căpitanului Jack Sparrow din seria Pirații din Caraibe, fiind mai degrabă familiară cu munca lui prin intermediul rolului Roux din comedia romantică Chocolat, în care acesta a jucat alături de Juliette Binoche.

Vasquez a căpătat o notorietate incredibilă în timpul procesului extrem de public intentat de actor fostei sale soții, actrița Amber Heard, reproșându-i acesteia că l-a defăimat prin intermediul unui editorial în The Washington Post, în care aceasta spunea că a fost victima violenței domestice, fără să spună însă cine a fost autorul respectivei violențe. Procesul, care a avut loc în statul american Virginia, i-a dat câștig de cauză lui Depp, deși actorul, fusese demonstrat separat într-un proces care a avut loc în Marea Britanie și care implica un ziar care îl numise „bătăuș de femei”, fusese violent în multiple rânduri cu fosta sa parteneră. Avocata lui Johnny Depp a fost creditată pentru meritul de a fi gestionat în asemenea fel procesul încât să îi dea câștig de cauză actorului, nu doar în tribunal, ci și în ochii opiniei publice, dat fiind că procedurile au fost difuzate live.

Camille Vasquez a vorbit în trecut despre ideea de a scrie o carte despre procesul care a pus în discuție încă o dată statutul femeilor care au fost victime ale violenței și violența suplimentară de care acestea au parte atunci când își fac curajul să vorbească public despre experiențele lor. Acum, însă, avocata lui Johnny Depp a spus că nu are nici un astfel de proiect în lucru, cu toate că în 2023 declara, pentru People, „simt că povestea mea e scrisă probabil pe jumătate. Încă mai cred că sunt multe de spus. (…) În vreme ce procesul e o parte semnificativă din cariera mea, adevărata poveste despre cine sunt și calea mea nu a fost spusă. Am un titlu în minte. Poate, la un moment dat.”

