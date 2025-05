Andreea Marin, atitudine rezervată după victoria lui Nicușor Dan: „Democrația trebuie apărată în fiecare zi”

Chiar dacă l-a sprijinit pe Nicușor Dan în cursa prezidențială, Andreea Marin a mărturisit că victoria acestuia nu îi aduce o bucurie deplină. Într-o postare sinceră pe Facebook, vedeta a vorbit despre sentimentele contradictorii care o încearcă după scrutinul tensionat.

Deși rezultatul alegerilor a fost unul pe care l-a dorit, Andreea Marin a explicat că nu poate simți entuziasm, ci mai degrabă o ușurare combinată cu o doză de prudență.

„Odată cu rezultatul votului din această noapte, am auzit repetat: ‘respir ușurat(ă)!’ Nu ‘sar în sus de bucurie’. Ci am fost la limită să pierdem șanse și libertatea câștigată cu greu. Nici eu nu sunt în stare să mă bucur deplin. Simt încă îngrijorare. Și am înțeles o lecție usturătoare: democrația trebuie apărată în fiecare zi, nu doar din vot în vot.”