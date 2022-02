Adina Halas, dezvăluiri după terminarea emisiunii ”Bravo, ai stil!”: „Au existat frustrări”

Adina Halas a fost una dintre concurentele care s-au remarcat la „Bravo, ai stil!„. Vedeta a câștigat încă de la prima apariție inimile telespectatorilor, care i-au oferit votul până în ultima ei gală. Blondina a făcut furori cu ținutele sale, însă a recunoscut că nu i-a fost deloc ușor să facă față presiunii.

După ce s-au încheiat filmările la ultimul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”, Adina Halas a făcut noi dezvăluiri din culise despre experiența ei. Vedeta a mărturisit că în perioada concursului se confrunta cu un nivel de stres foarte ridicat, motiv pentru care a avut dificultăți și în viața de familie. Ea a declarat pentru Cancan că experiența emisiunii se asemănă foarte mult cu o familie reală.

Adina Halas a spus că momentele de anxietate și stres au fost accentuate în timpul competiției. Ba mai mult, a mărturisit că producția în sine a fost cea care a alimentat stările de panică. Vedeta susține că îi cunoștea pe jurați în afara competiției, însă în platou aceștia aveau un rol foarte bine definit și acela de a-i comenta ținutele și a o nota.

„Îi știu pe cei din juriu în afara acestei emisiuni, am acceptat convenția de a fi invitată ca participant, convenția este ca ei să fie în juriu. Ei sunt oameni de specialitate în domeniul modei. Nu a existat o teamă, au existat discuții contradictorii și frustrări și tot felul de lucruri de astea inerente, că așa se întâmplă când stai ore întregi, zile de-a rândul într-o săptămână, la filmări cu niște oameni, asta se întâmplă și într-o familie, îi iubești pe oamenii ăia, dar tot te cerți cu ei! Consider că fiecare dintre jurați a avut deschiderea de a asculta și punctul meu de vedere atunci când am avut ceva de spus, a existat un dialog, deci nu pot să spun că-mi era teamă!„,a declarat Adina Halas pentru Cancan.