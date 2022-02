Ștefania Ivănescu a adus pe lume primul său copil

Ștefania Ivănescu este considerată de mulți ani deja unul dintre cele mai de succes modele din România, apărând în multiple editoriale foto, campanii, și fiind desemnată cel mai bun model al anului în cadrul ELLE Style Awards în două rânduri. De altfel, Ivănescu a apărut și pe coperta revistei ELLE și a fost protagonista mai multor ședințe foto ale căror rezultate au ajuns în paginile revistei.

Ștefania Ivănescu se află de mai multă vreme într-o relație, iar în toamna anului 2020 modelul s-a logodit cu partenerul său de viață, Laurențiu. Ieri, 02.02.2022, a venit pe lume și primul lor copil, despre care surse apropiate modelului spun că este o fetiță, deși aceasta nu a menționat în public.

Simultan cu anunțul că a născut, făcut pe Instagram Stories, modelul a postat și în feed o imagine care o înfățișează însărcinată, alături de un text dedicat copilului ei, scris în limba engleză:

„May you always know, little one, that you were wished for, longed for, prayed for, and that your parents will love you with everything they have” („Să știi mereu, micuțule, că ai fost dorit, că ți s-a dus dorul, că ne-am rugat pentru tine și că părinții tăi te vor iubi cu tot ceea ce au”).