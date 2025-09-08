Spike și-a refăcut viața amoroasă, după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul s-a afișat cu noua parteneră

După ce a pus capăt relației cu Livia Eftimie, Spike pare că și-a găsit din nou fericirea. Recent, artistul a surprins fanii cu o fotografie postată pe Instagram, în care apare alături de o tânără misterioasă, stârnind curiozitate și comentarii.

Spike, într-o nouă relație după despărțirea de Livia

După câteva luni de la despărțire, Spike pare să fi regăsit alinarea într-o nouă poveste de dragoste. Cunoscut pentru discreția cu care își gestionează viața personală, artistul a oferit fanilor o privire asupra vieții sale amoroase printr-o imagine sugestivă, dar totodată discretă.

Fotografia a atras imediat atenția internauților: tânăra apare relaxată pe pat, purtând o rochie transparentă provocatoare și savurând ceva de mâncare, în timp ce Spike, surprins în cadru, se sprijină de cârje și are o farfurie pe brațe. Momentul nu a scăpat remarcilor amuzate ale fanilor, unii făcând glume despre „blestemele” lui Bordea, întrebându-se dacă l-au afectat și pe artist. Se pare că, după despărțirea de Livia, preferințele lui Spike în materie de partenere s-au schimbat.

În paralel, viața fostei sale iubite, Livia Eftimie, a luat un alt curs. După mai bine de doi ani de la separarea de Cătălin Bordea, ea se concentrează pe alte proiecte personale și profesionale. Recent, chiar Bordea a vorbit despre activitățile Liviei:

„Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a declarat prezentatorul de la The Ticket pentru CANCAN.RO.

Dezvăluiri despre divorțul de Cătălin Bordea

Acum doi ani, Livia Eftimie a trecut printr-o perioadă foarte grea când mariajul ei cu Cătălin Bordea s-a destrămat. Deși multe aspecte ale separării lor au rămas necunoscute publicului, Livia a început recent să vorbească despre acele momente dificile. După ce relația ei cu artistul Spike a devenit cunoscută, Livia Eftimie a fost supusă unor critici dure și atacuri.

După ce zvonurile despre presupusa infidelitate au circulat, Livia Eftimie a decis să rupă tăcerea. Într-o postare pe Instagram, ea a vorbit despre relația lor, începută în 2012. Livia a povestit că amândoi erau oameni simpli, iar ea a ales să-l susțină pe Cătălin nu doar în carieră, ci și în viața personală. Au fost împreună timp de 11 ani, perioadă în care Livia s-a ocupat de organizarea vieții lor în cele mai mici detalii.

„Vreau să fac o scurtă poveste și apoi nu o să mai zic nimic despre asta. Asta e varianta mea, cum am trăit eu, cum am văzut eu, cum m-am simțit eu. De ce zic acum? Cred că speram să se termine până acum sau mă rog, nu mă gândeam că o să capete proporțiile care le-a căpătat și atunci am ales să tac, dar nu am ales bine (…) Povestea noastră începe în 2012 când l-am cunoscut pe Cătălin. Atunci, la început, nu aveam amândoi de niciunele. Eu stăteam în chirie în Militari, el în Drumul Taberei. El avea potențial, eu speranțe și dorință de muncă cred, munceam undeva, mi-am dat demisia că nu era ok, el a avut nevoie de cineva care să se ocupe de show-uri, eu am vrut să fac asta pentru că am vrut să mai învăț lucruri. Aveam 20 și ceva de ani, am făcut asta vreo 2-3 ani, m-am ocupat de booking pentru el, apoi au plecat de unde făceau stand-up și s-au mutat undeva doar pe partea de show-uri și aveau nevoie de cineva de încredere să fie acolo. Am zis să fiu eu dacă tot mă ocupasem de spectacole până atunci (…) M-am ocupat de tot ce ține de viața lui cumva pe tot parcursul relației noastre, l-am obligat cumva să aleagă varianta care ar fi fost bună pentru el și am făcut o treabă bună, zic eu”, a spus Livia Eftimie, pe Instagram.

Livia Eftimie a mărturisit că, pe parcursul celor 11 ani de relație, a preluat numeroase responsabilități, străduindu-se să le gestioneze cât mai bine. Cu toate acestea, eforturile ei au rămas adesea neapreciate și neascultate, ceea ce a dus la o profundă epuizare. În plus, odată cu nemulțumirea constantă, au apărut și probleme de sănătate. Livia a menționat că fostul ei soț nu a manifestat prea mult interes față de starea ei de sănătate, chiar și atunci când medicii au avertizat că situația este gravă.

Citește și:

Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express' și „Chefi la cuțite': „Când a plecat ea…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro