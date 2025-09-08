Spike și-a refăcut viața amoroasă, după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul s-a afișat cu noua parteneră

Spike s-a afișat alături de noua lui parteneră.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
2. Livia Eftimie și Spike
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

După ce a pus capăt relației cu Livia Eftimie, Spike pare că și-a găsit din nou fericirea. Recent, artistul a surprins fanii cu o fotografie postată pe Instagram, în care apare alături de o tânără misterioasă, stârnind curiozitate și comentarii.

Spike, într-o nouă relație după despărțirea de Livia

După câteva luni de la despărțire, Spike pare să fi regăsit alinarea într-o nouă poveste de dragoste. Cunoscut pentru discreția cu care își gestionează viața personală, artistul a oferit fanilor o privire asupra vieții sale amoroase printr-o imagine sugestivă, dar totodată discretă.

Fotografia a atras imediat atenția internauților: tânăra apare relaxată pe pat, purtând o rochie transparentă provocatoare și savurând ceva de mâncare, în timp ce Spike, surprins în cadru, se sprijină de cârje și are o farfurie pe brațe. Momentul nu a scăpat remarcilor amuzate ale fanilor, unii făcând glume despre „blestemele” lui Bordea, întrebându-se dacă l-au afectat și pe artist. Se pare că, după despărțirea de Livia, preferințele lui Spike în materie de partenere s-au schimbat.

În paralel, viața fostei sale iubite, Livia Eftimie, a luat un alt curs. După mai bine de doi ani de la separarea de Cătălin Bordea, ea se concentrează pe alte proiecte personale și profesionale. Recent, chiar Bordea a vorbit despre activitățile Liviei:

„Oamenii trăiesc fără prea multe resurse. Face booking pentru Andia și fata aceea, Alexia”, a declarat prezentatorul de la The Ticket pentru CANCAN.RO.

Dezvăluiri despre divorțul de Cătălin Bordea

Acum doi ani, Livia Eftimie a trecut printr-o perioadă foarte grea când mariajul ei cu Cătălin Bordea s-a destrămat. Deși multe aspecte ale separării lor au rămas necunoscute publicului, Livia a început recent să vorbească despre acele momente dificile. După ce relația ei cu artistul Spike a devenit cunoscută, Livia Eftimie a fost supusă unor critici dure și atacuri.

După ce zvonurile despre presupusa infidelitate au circulat, Livia Eftimie a decis să rupă tăcerea. Într-o postare pe Instagram, ea a vorbit despre relația lor, începută în 2012. Livia a povestit că amândoi erau oameni simpli, iar ea a ales să-l susțină pe Cătălin nu doar în carieră, ci și în viața personală. Au fost împreună timp de 11 ani, perioadă în care Livia s-a ocupat de organizarea vieții lor în cele mai mici detalii.

„Vreau să fac o scurtă poveste și apoi nu o să mai zic nimic despre asta. Asta e varianta mea, cum am trăit eu, cum am văzut eu, cum m-am simțit eu. De ce zic acum? Cred că speram să se termine până acum sau mă rog, nu mă gândeam că o să capete proporțiile care le-a căpătat și atunci am ales să tac, dar nu am ales bine (…) Povestea noastră începe în 2012 când l-am cunoscut pe Cătălin. Atunci, la început, nu aveam amândoi de niciunele. Eu stăteam în chirie în Militari, el în Drumul Taberei. El avea potențial, eu speranțe și dorință de muncă cred, munceam undeva, mi-am dat demisia că nu era ok, el a avut nevoie de cineva care să se ocupe de show-uri, eu am vrut să fac asta pentru că am vrut să mai învăț lucruri. Aveam 20 și ceva de ani, am făcut asta vreo 2-3 ani, m-am ocupat de booking pentru el, apoi au plecat de unde făceau stand-up și s-au mutat undeva doar pe partea de show-uri și aveau nevoie de cineva de încredere să fie acolo. Am zis să fiu eu dacă tot mă ocupasem de spectacole până atunci (…) M-am ocupat de tot ce ține de viața lui cumva pe tot parcursul relației noastre, l-am obligat cumva să aleagă varianta care ar fi fost bună pentru el și am făcut o treabă bună, zic eu”, a spus Livia Eftimie, pe Instagram.

Livia Eftimie a mărturisit că, pe parcursul celor 11 ani de relație, a preluat numeroase responsabilități, străduindu-se să le gestioneze cât mai bine. Cu toate acestea, eforturile ei au rămas adesea neapreciate și neascultate, ceea ce a dus la o profundă epuizare. În plus, odată cu nemulțumirea constantă, au apărut și probleme de sănătate. Livia a menționat că fostul ei soț nu a manifestat prea mult interes față de starea ei de sănătate, chiar și atunci când medicii au avertizat că situația este gravă.

Citește și:
Ce crede, de fapt, Răzvan Fodor, despre faptul că soția lui, Irina, este prezentatoarea „Asia Express' și „Chefi la cuțite': „Când a plecat ea…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale
People
Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale
Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment
People
Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis
People
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis
Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: "Ești dovada vie că există miracole"
People
Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: "Ești dovada vie că există miracole"
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: "Fie că vrem sau nu să recunoaștem..."
People
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: "Fie că vrem sau nu să recunoaștem..."
VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente
People
VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente
Libertatea
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din people
Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei
Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei
People

Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție la ochi și a dezvăluit care este starea ei de sănătate.

+ Mai multe
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: "Mi-a schimbat viața în bine"
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: "Mi-a schimbat viața în bine"
People

Teo Costache a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, dar și despre intenția de a reveni ca ispită în show-ul de mare succes de la Antena 1.

+ Mai multe
Daciana Sârbu are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta. Cum a apărut alături de acesta în public
Daciana Sârbu are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta. Cum a apărut alături de acesta în public
People

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC