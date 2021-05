Smiley povestește emoționat despre fiica lui, Josephine, și despre cum i-a ea schimbat viața

Smiley povestește cum i s-a schimbat viața de la nașterea lui Josephine Ana Maria, fiica lui și a partenerei sale, prezentatoarea TV Gina Pistol. Cântărețul a fost invitat recent la o emisiune de televiziune, unde a relatat amănunte legate de fetița sa, despre felul în care crește și se dezvoltă în fiecare zi, dar și despre cum arată.

Vizibil emoționat, Smiley povestește că Josephine este acum, la doar două luni și jumătate de viață, foarte mică, și că are talpa cât degetul lui, dar și că pare că va avea picioare lungi, un lucru pe care artistul l-a dorit pentru micuță.

„Josephine are două luni și jumătate. Când am plecat de acasă ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit de orice, poate să se întâmple orice, că nu are ce să fie rău. Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă, dar probabil dacă va avea ochii verzi sau albaștri va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus. Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa. Nu are forma nasului meu”, a afirmat artistul.

Smiley povestește și că viața lui s-a schimbat de când a devenit tată, dar că are norocul să aibă un copil care își petrece nopțile dormind, lucru care le ușurează sarcinile lui și partenerei sale. Artistul a descris-o pe micuța Josephine ca fiind veselă și cuminte, și a spus și că, momentan, el și Gina Pistol se acomodează cu viața în trei, fără prea mult ajutor de la bunici, care doar își vizitează nepoata din când în când.

„Mă trezesc un pic mai devreme, la 07:30, 08:00. Suntem foarte bucuroși că doarme noaptea. Nu am avut probleme de genul ăsta deloc, am avut vreo două nopți un pic mai agitate. Atmosfera în casă e pe liniște și pace și mult râs și muzică. E foarte cuminte, veselă. Din când în când vin și bunicii. Acum ne lasă să se obișnuim. O schimb în fiecare zi”, a mai declarat cântărețul.

Smiley povestește și că îi cântă des lui Josephine, și a mărturisit și că îi va crea un playlist special fiicei sale pentru perioada în care aceasta va avea dureri de la creșterea primilor dinți.

