Simona Halep este cea mai rapida jucatoare a momentului! Fosta campioana Chris Evert lauda jocul romancei.

Simona Halep este apreciata de tenismenii din intreaga lume pentru pozitia de lider WTA. la In cadrul Turneului Campioanelor de la Singapore, multipla castigatoare de Grand Slam Chris Evert a laudat jocul Simonei.

Ieri, intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Digi Sport, americanca o declarat ca Simona Halep este cea mai rapida jucatoare din acest moment. Fosta campioana a elogiat jocul numarului 1 mondial si a vazut reale imbunatatiri:

“Imi place jocul Simonei Halep, in special pentru cat de scunda este, are o lovitura foarte puternica, e foarte agresiva de pe linia de fund. Lucreaza mult la slabiciunile ei cu Darren Cahill, un antrenor extraordinar pentru ea, munceste mult la serviciu. E foarte rapida pe teren, probabil cea mai rapida din circuit. Si-a controlat emotiile putin mai bine in acest an, cred ca a fost un pariu al ei cu sine sa nu cada, sa fie cat mai aproape de perfectiune. Si-a imbunatatit jocul in acest an si e numarul 1 mondial acum, a demonstrat ca are jocul mai consistent decat al oricui”, marturiseste fostul lider WTA.

Sportiva de 62 de ani considera mai greu sa fii numarul 1 mondial decat sa castigi un turneu de Grand Slam. Acesta sustine ca batalia actuala pentru locul 1 WTA este cea mai palpitanta din ultimul deceniu: „Sa castigi un Grand Slam…e vorba de doua saptamani dintr-un an, jocul tau iti poate merge in aceste doua saptamani. Ca sa fii numarul 1 trebuie sa fii foarte consistenta in fiecare saptamana, sa rezisti presiunii si asta e sigur mult mai dificil. Numarul 1 ajunge jucatoarea care crede mai mult in ea si are acea incredere si forta mentala pentru a deveni lider WTA. N-am mai vazut un asemenea an in tenisul feminin de zece ani””, a mai spus Chris Evert.

Ca de la o campioana la o alta campioana, Chris i-a dat cateva sfaturi romancei, despre care crede ca este muncitoare:

„Asculta-ti antrenorul, in primul rand. I-as spune sa continue sa lucreze la punctele slabe. Stiu ca poate servi mai bine, poate fi o arma importanta pentru ea pentru ca am vazut asta la antrenamente. Cred ca va capata si mai multa incredere cu acel serviciu, in acest fel poti castiga puncte usoare, nu mai trebuie sa muncesti atat de mult pentru ca ea munceste din greu, alearga mult. As sfatui-o si sa fie mai rabdatoare, sa-si pastreze jocul solid si sa creada in ea”, a tinut sa transmita Chris Evert.

Chris Evert a fost cel mai mult timp (1000 de zile) sportiva numarul 1 la tenis. Aceasta are in palmares 18 trofee de Grand Slam: doua la Australian Open, sapte la Roland Garros, trei la Wimbledon si sase la US Open.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Arhiva Revistei ELLE