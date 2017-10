Simona Halep. Numarul 1

Simona Halep e numarul 1 mondial, in cele din urma, dupa o semifinala de vis la Beijing, la Open-ul chinez, in care a invins-o in 2 seturi pe Jelena Ostapenko, jucatoarea din Letonia, care a castigat, anul acesta, in fata romancei, finala turneului de mare slam de la Roland Garros.

A fost o saptamana de mare forta pentru Simona Halep, care a reusit, in cele din urma, sa o infranga pentru prima oara in cariera si pe Maria Sharapova.

Pentru a accede in semifinale, Halep a trecut si de Daria Kasatkina, cea care o invingea cu doar o saptamana in urma.

Simona Halep a fost incurajata de pe banca de Andrei Pavel, recent alaturat echipei ei, dar si de cativa fani fideli.

Simona Halep, acum numarul 1 mondial, a castigat primul set cu scorul de 6-2, dar victoria a fost mai muncita decat ar lasa sa para numerele.

Ostapenko a revenit in setul al doilea, gresind mai putin si profitand de o cadere de forma a Simonei, recuperand un break si lovind in forta.

La 4-4 in cel de-al doilea set, Simona a reusit din nou sa faca break-ul si a ajuns sa serveasca pentru set. Un voleu drive pe mijloc, un out al lui Ostapenko, apoi al doilea – urmat de un challenge disperat. Si apoi o dreapta in lung de linie. Simona Halep e numarul 1 mondial!

