Simona Halep, declaratii despre cariera sa si egalitatea intre femei si barbati

Simona Halep a vorbit despre cariera sa, greutatile prin care a trecut in acest an, dar si despre viata sa personala intr-un interviu pentru Digi Sport.

Simona Halep a devenit anul acesta numarul 1 WTA, fiind prima jucatoare de tenis din Romania care reuseste sa ajunga pe aceasta pozitie. Ea a castigat un singur titlu WTA anul acesta, iar meciurile sale au fost indelung comentate de cei care o priveau la televizor. Fie ca vorbim despre jucatori sau antrenori sau pur si simplu oameni care urmaresc meciuri de tenis din cand in cand, fiecare meci pierdut sau castigat de Simona a fost un motiv de discutii.

Simona Halep a declarat in cadrul interviului pentru cu Radu Naum pentru Digi Sport ca dupa ce a urcat pe primul loc WTA si le-a invins pe Maria Sharapova si Jelena Ostapenko, a intrat putin in vacanta, bucurandu-se de reusita sa: „M-am bucurat cam mult in acel moment, insa l-am asteptat foarte mult. Am avut trei sanse. Dupa meciul acela m-am bucurat si nu prea a mai contat ce a urmat.”

Jucatoarea a declarat ca are si zile in care nu ar vrea sa se antreneze, insa nu a spus niciodata ca ar vrea sa se lase de acest sport: „Niciodata nu am spus ca nu mai vreau sa joc tenis sau sa ma las. Insa sunt zile, si sunt destule, in care ma trezesc si simt ca poate ar trebui sa fac o pauza, pentru ca sunt totusi om”.

Simona a vorbit si despre antrenorul care a ajutat-o sa devina numarul 1 mondial. Aceasta a declarat ca intre ei au existat si momente tensionate: „E impecabil la time out, e un zeu, le zice atat de bine si nu-ti vine sa-i zici: intra tu si joaca, daca le stii pe toate. Am spus multe, vrute si nevrute, dar asta nu m-am gandit sa spun.”

Simona Halep are o cariera de succes, iar asta se datoreaza efortului pe care ea l-a depus de-a lungul anilor. Ea a declarat ca se considera acum o persoana puternica. „Am gestionat bine toate momentele grele si pot decide singura in privinta mea si in privinta vietii mele”.

Aflata de mult timp in atentia presei, Simona a declarat in cadrul aceluiasi interviu pentru Radu Naum ca nu mai citeste articolele care se scriu despre ea. Aceasta a declarat ca accepta criticile, deoarece o motiveaza, insa exista si un lucru despre care ar prefera sa nu se mai scrie, viata ei personala. Simona a spus ca vorbeste cu drag despre cariera, insa isi doreste sa ii fie respectata intimitatea.

Ultimul an a fost unul impresionant pentru jucatoare, insa o personalitate importanta care a bucurat-o a fost Serena Williams: „Desi este cine este, si-a luat din timp si m-a felicitat pentru faptul ca am ajuns numarul 1, stiind cat de mult mi-am dorit si cat de mult am suferit in timpul acestui an, ca nu am reusit sa fac acest lucru mai repede.”, a declarat Simona.

Totodata, Simona Halep, numaratul 1 WTA, a vorbit si despre egalitatea intre femei si barbati, spunand ca ea crede in acest lucru, insa educatia primita in familie are o influenta asupra ei si asupra modului in care este vazuta femeia: „Cred ca o femeie este in stare sa concureze cu un barbat in decezii, la job, din punct de vedere financiar. Femeia e puternica azi. Barbatul ramane barbat, e putin mai puternic si e cotat mai sus. Poate asa am crescut, asta e mentalitatea din familia mea. Suntem aromani si tot timpul a fost o diferenta intre un barbat si o femeie. Insa am ajuns la concluzia ca poate fi egalitate, chiar daca, in interiorul meu, e o diferenta in favoarea barbatului.”

