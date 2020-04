Sharon Stone vorbește despre bunica sa adoptivă, care a murit în urma complicațiilor cauzate de infecția cu coronavirus

Actrița Sharon Stone a mărturisit pe contul personal de Instagram faptul că bunica sa adoptivă, Eileen Mitzman, a murit în urma complicațiilor cauzate de infecția cu coronavirus.

Fern Mallis, cea care a creat New York Fashion Week, a confirmat și ea moartea lui Eileen prin intermediul unui mesaj emoționant. „Sunt extrem de tristă să vă împărtășesc vestea că buna mea prietenă, Eileen Mitzman, a murit noaptea trecută în urma infecției cu coronavirus. După ce Eileen și regretatul ei soț, Angel Neil, și-au pierdut fiica, Marni, în vârstă de 23 de ani, la câțiva ani după ce cealaltă fiică a lor a murit într-un accident de mașină, ea a devenit o activistă care a vorbit despre SIDA / HIV. Eileen a vorbit și la prima conferință de la Casa Albă despre SIDA și HIV în 1995. Ea a ajutat și la strângerea de fonduri. Sharon s-a apropiat de ei și i-a considerat bunicii ei adoptivi. Eileen este în sfârșit alături de soțul și fiicele ei, dar ne va lipsi tuturor căldura, generozitatea, râsul, compasiunea, curiozitatea și umanitatea ei. RIP Eileen. Te iubesc.”

În urmă cu două zile, înainte de a muri, Sharon Stone a publicat și un clip în care vorbește despre bunica sa adoptivă și cum a cunoscut-o. „Vreau să vă vorbesc despre o persoană extrem de specială pentru mine, care a devenit bunica mea adoptivă. Numele ei este Eileen Mitzman. Am întâlnit-o acum mulți ani când am început să lucrez ca activistă. Am întâlnit-o pe ea și pe soțul ei, Neil, la un eveniment în New York.”

„I-am întrebat dacă pot fi bunicii mei, de vreme ce ai mei au murit. Au devenit buncii mei și am lucrat foarte mult împreună și am făcut lucruri bune în această lume. Are coronavirus și va muri, iar nimeni dintre noi nu poate merge să fie alături de ea”, a spus Sharon Stone.

Actrița a mai adăugat și faptul că Eileen va muri precum o „războinică.” „Vreau ca ea să știe că îi respectăm viața. Vreau să știți că îi respect pe aceia dintre voi care și-au pierdut persoanele dragi și nu au putut fi alături de ei. Nu cred că este un moment ușor.”

Vezi această postare pe Instagram My Friend and Warrior O postare distribuită de Sharon Stone (@sharonstone) pe Apr 18, 2020 la 9:50 PDT

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro