Selena Gomez nu vrea sa se grabeasca in relatia cu Justin Bieber iar The Weeknd are o noua iubita

Daca pana recent relatia Selenei Gomez cu cantaretul The Weeknd tinea prima pagina a ziarelor, revistelor si a publicatiilor online, iar cei doi pareau cat se poate de fericiti, acum lucrurile stau foarte diferit.

Se pare ca Selena Gomez a revenit la fostul ei iubit, Justin Bieber, cu care are o importanta istorie romantica. De data aceasta, cei doi au decis ca isi vor pastra relatia mai relaxata, fara presiuni si mai departe de ochii presei. In ultimele saptamani, cei doi au fost, totusi, fotografiati de papparazzi in timp ce se plimbau cu bicicletele si in mai multe ipostaze in timpul intalnirilor lor. Cu toate acestea, acum, la inceputul unei noi relatii, Selena si Justin au decis sa nu isi mai faca atat de mult aparitia in public si chiar sa se fereasca de atentia nedoria a presei. Cei doi sunt foarte fericiti impreuna, insa nu vor sa se grabeasca.

The Weeknd, pe de alta parte, fostul iubit al Selenei, se pare ca are o noua relatie. In weekend, cantaretul a fost fotografiat la ziua de nastere a unui prieten, intr-un club din Los Angeles, cu nimeni alta decat fosta prietena a lui Justin Bieber, Yovanna Ventura. Desi el si Selena Gomez au ramas prieteni dupa despartire, nu se stie daca lucrurile mai stau la fel acum.

Foto: Hepta