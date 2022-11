Ryan Gosling și Eva Mendes, surprinși într-o ipostază inedită alături de copiii lor, de Halloween

Ryan Gosling se află în Australia pentru filmările la noua lui peliculă, „The Fall Guy”, însă acest lucru nu îl împiedică să sărbătorească alături de familie celebrul Halloween. Actorul și soția sa, Eva Mendes, au fost surprinși costumați, împreună cu cei doi copii ai lor, în timp ce mergeau la colindat.

Luni, actorul de la Hollywood și soția sa, Eva Mendes, au luat parte la o tradiție de Halloween, ducându-și copiii la colindat în Bondi, Sydney. Deși Halloween-ul nu este o sărbătoare la fel de mare în Australia ca în Statele Unite, în ultimii ani a crescut în popularitate, iar copiii costumați care se plimbă prin cartiere pentru a aduna dulciuri devin o imagine tot mai frecventă.

Actorul din „Crazy Stupid Love”, în vârstă de 41 de ani, a intrat în spiritul sărbătorii, purtând o mască de monstru, în timp ce el și Eva, în vârstă de 48 de ani, s-au plimbat cu copiii lor prin suburbia de la malul mării. Actrița din „Hitch” și partenerul ei și-au însoțit fiicele Esmeralda, în vârstă de opt ani, și Amada, în vârstă de șase ani. Eva a optat pentru un tricou alb și colanți negri casual, precum și pentru o pereche de sandale albe de tip slide, iar pe cap a purtat coarne roșii de diavol pentru a fi în spiritul Halloween-ului.

📸: NEW Candids of Ryan Gosling who goes incognito in a monster mask as Eva Mendes dons devil horns to take their young daughters trick-or-treating for Halloween in Sydney’s Bondi pic.twitter.com/vAlAEpAYsL

