Romina Gingașu, declarație fermă despre alegerile prezidențiale și discursul lui Călin Georgescu: „Ne sperie teribil”

Pe data de 8 decembrie 2024, are loc al doilea tur prezidențial. Românii vor ieși atunci la vot și vor avea de ales dintre candidata USR Elena Lasconi și candidatul independent Călin Georgescu, un personaj politic despre care se cunoaște deja faptul că are un discurs pro-rus, antisemit și poziții ultra-naționaliste și anti-europene.

Romina Gingașu, care e antreprenoare și fondatoarea Fundației Red Women, care luptă pentru apărarea drepturilor femeilor și promovarea accesului la educație, a vorbit despre alegerile prezidențiale din România și instabilitatea care se resimte acum, inclusiv în mediul de afaceri. Romina Gingașu este și soția lui Piero Ferrari, moștenitorul imperiului Ferrari.

„Este un război român contra român de neimaginat. O să spun o chestie. România ajunsese la o stabilitate, unde exista un sistem unde nu era nimic de schimbat. În momentul în care eu, ca persoană fizică și alți oameni de afaceri am cumpărat din datoriile statului bonduri, cum se numesc, obligațiuni de stat, nu am făcut-o că ne-a zis cineva, am făcut-o din propria inițiativă și pentru că am observat că România are o stabilitate și am dorit să ajutăm statul într-un mod corect, nu prin investiții în campanii politice, ci printr-un efectiv în mod corect de a cumpăra datorii guvernamentale. Investitorii s-au retras, inclusiv eu, până când nu revine stabilitatea în țară”, a declarat Romina Gingașu pentru Digi24.