Theo Rose, mesaj ferm după ce a fost acuzată că ar fi primit bani pentru a-l susține pe Călin Georgescu: „Și asta nu e tot dezinformare?”

Theo Rose a reacționat dur în urma speculațiilor apărute online, potrivit cărora ar fi fost plătită să îl susțină pe Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024. Cântăreața a negat categoric aceste acuzații și a clarificat situația într-o serie de declarații ferme.

Artista, cunoscută pentru atitudinea sa sinceră, a fost criticată în mediul online după primul tur al alegerilor. Ea a declarat că piesa sa, „A venit Poliția,” nu a fost asociată cu nicio campanie electorală și a respins orice legătură cu susținerea financiară a vreunui candidat.

Theo Rose a subliniat că susține valorile democrației și i-a încurajat pe cetățeni să își exprime opțiunile de vot în funcție de propriile convingeri. De asemenea, ea a menționat că, deși există membri ai familiei sale care îl susțin pe Călin Georgescu, acest aspect nu influențează poziția ei personală, refuzând să lase această situație să devină un subiect de dispută.

„Votați cu cine vreți! Vă respect votul democratic, evident. Nici doamna Lasconi nu este vreo lumină și ultimele apariții, într-adevăr, nu au fost inspirate. Dar eu mi-am exprimat public susținerea față de ceea ce am crezut eu a fi răul mai mic. Haideți să vă spun și de ce am făcut asta. Imediat după primul tur am făcut un videoclip, ironic evident, pentru că iertați-mă, eu am râs la foarte multe afirmații făcute de domnul Călin Georgescu, altele m-au speriat. La finalul acelui clip am spus: ‘Haideți să votăm cu cine trebuie în turul II!’ În urma acelui videoclip pe TikTok au apărut niște postări în care eram pomenită ca fiind unul dintre artiștii care-l susțin pe acest domn Călin Georgescu, lucru care nu era adevărat. Și asta nu e tot dezinformare? Eu nu las pe nimeni să mă folosească pentru propagandă politică. Mai mult decât atât, am fost contactată și de către presă. Pe grupurile de Telegram ale susținătorilor dlui Călin Georgescu, aceștia susțin că melodia ‘A venit Poliția’ ar fi melodia oficială de campanie a domnului în cauză. Ca urmare a acestor lucruri, am ieșit pe Instagram și am făcut o postare pe InstaStory în care am scris că eu susțin un parcurs pro-european și în care v-am îndemnat să vă informați”, a spus artista.