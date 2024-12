Theo Rose, dezvăluiri despre criticile pe care le primește legat de aspectul ei: „Lucruri care mă dor…”

Theo Rose sfidează standardele de perfecțiune și abordează cu sinceritate subiecte precum încrederea în sine, criticile din mediul online și valorile care îi ghidează viața. Artista a explicat cum gestionează comentariile negative primite de la cei care îi critică aspectul fizic, nefiind profund afectată de cei care îmcearcă să o doboare moral.

În cadrul unui podcast găzduit de Speak, Theo Rose a discutat deschis despre imaginea de sine, atacurile venite din partea altora și lucrurile care contează cu adevărat pentru ea. Deși se confruntă frecvent cu remarci răutăcioase, cântăreața a dezvăluit că preferă să nu le dea importanță, alegând să își canalizeze energia spre aspectele pozitive din viața sa.

Pentru Theo, sănătatea și pasiunile sale, în special muzica, sunt prioritare, iar aspectul fizic ocupă un loc secundar, atâta timp cât se simte bine în pielea ei.

„Dar ce, nu-ți vine să crezi că există păreri rele despre… Că sunt slabă, că n-am d-alea, că n-am d-alea, că așa… N-am o problemă pentru că nu… niciodată eu nu m-am concentrat pe asta. Real. Adică eu niciodată n-am avut un corp extrem, n-a fost o perioadă când să fi avut vreun corp d-ăla, de să stea mâța în coadă. (…) Bine, la mine mai e o chestie și asta e o chestie și o lecție pentru tinerii care vin din urmă poate, că așa… Toți oamenii cu care mă întâlnesc au impresia că eu n-am hate. Toți zic că nu am hate. Nu! Eu am hate exact atât cât au și ceilalți oameni, doar că eu nu-i acord importanță și asta face să pară că el nu există. Adică sunt o grămadă de lucruri care se spun, eu aleg să nu răspund la ele. De ce? Pentru că, real, cum arăt, nu mă interesează. Sunt alte lucruri care mă dor. Legate de felul cum cânt sau așa, dacă dai unde mă doare pe mine. Pe mine mă interesează să cânt și să nu fiu proastă, înțelegi? Dacă îmi dai aici, după ce m-am străduit să nu, acolo mă doare. Nu răspund, dar mă doare. Dar așa de cum arăt, că n-am d-alea, că n-am d-alea, bă, sunt sănătoasă. Dacă sunt sănătoasă, am rupt norma, ești nebun la cap, că am haz și pot să merg mai departe și fără sâni”, a declarat Theo Rose în podcastul lui Speak.