Romanița Iovan, mărturisiri despre momentul în care fiul ei, Albert, s-a răsturnat cu mașina

Romanița Iovan are un fiu, pe nume Albert, în vârstă de 16 ani, din căsnicia cu regretatul pilot Adrian Iovan care a murit în 2014 în urma unui accident aviatic din Munții Apuseni.

Romanița Iovan are toate motivele să fie mândră de fiul ei. La vârsta de 13 ani, Albert a învățat să conducă, iar recent a ocupat locul al treilea la finalul Campionatului Național de slalom în paralel. În cadrul unui interviu pentru impact.ro, creatoarea de modă a dezvăluit că pasiunea băiatului ei pentru raliuri a pornit în urmă cu trei ani.

„Pandemia a însemnat pentru el ceva special în sensul că, în acel an în care nu am putut merge în vacanță, el stând degeaba, a studiat foarte mult despre Formula1. Și atât de mult s-a îndrăgostit de Formula 1, încât a dorit să-și facă un simulator. I-au trebuit niște componente care se achiziționează din străinătate, piesă cu piesă. L-am sprijinit financiar și l-a achiziționat. El pe simulator experimenta diferite etape ale circuitelor. Mergea ca și când era în locul lui Hamilton sau Verstappen. Atât de mult i-a plăcut, încât după ce a început școala, Albert mi-a spus că ar vrea mai mult decât să se joace pe simulator, să intre într-un fel de competiție.”

Ulterior, Romanița Iovan a apelat la cunoștințele și resursele sale pentru a-l ajuta pe fiul ei să-și îndeplinească visul. Albert a mers la cursurile de condus la școala lui Titi Aur și a urmat și școala de pilot de raliuri.

Romanița Iovan nu lipsește de la antrenamente și de la competițiile la care participă fiul ei și îl sprijină din toate punctele de vedere. Creatoarea de modă a mai vorbit și despre un moment dificil, atunci când Albert s-a răsturnat cu mașina.

„Albert are genă de pilot, e băiatul lui ta-su, e ceva normal, are în sânge adrenalină. Acesta e drumul lui, la 18 ani va vrea să sară cu parașuta. Merg peste tot cu el. Are și sponsori. Mașina e colantată cu numele lor. El chiar avea nevoie de performanța asta. Nu există performanță fără depășirea limitelor. Aceasta înseamnă și ieșirea în decor și răsturnarea cu mașina. A ieșit în decor, s-a și răsturnat. Nu sunt cuvinte să exprim ce am simțit atunci. E foarte bine însă încastrat în mașină, există un sistem de prindere iar dacă te răstorni, nu ai ce să pățești. Iar în dreapta, stânga, sunt maluri și vegetație, nu-i altă șosea. Nu știam nimic despre asta înainte să intru în horă. Am emoții de fiecare dată”, a mai spus Romanița Iovan pentru impact.ro.