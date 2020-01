Rihanna și A$AP Rocky formează un cuplu?

În urmă cu o săptămână, Rihanna a fost surprinsă în compania lui A$AP Rocky. Cei doi au fost fotografiați în culisele concertului Yams Day Benefit, un eveniment organizat în memoria lui A$AP Yams, care a murit în 2015.

Conform The Sun, se pare că Rihanna și A$AP Rocky sunt împreună. „Cei doi au împărțit o cameră de hotel în timpul acelei excursii în New York. Cu toate acestea, Rihanna este destul de reticentă să numească într-un anumit fel legătura dintre ei, deoarece ea s-a despărțit recent de Hassan Jameel. Ei se bucură de timpul petrecut împreună și iau lucrurile destul de ușor deoarece sunt încă la început”, a declarat o sursă.

„Ei se comportă normal și momentan Rihanna nu se gândește la un viitor alături de Rocky. Este o femeie singură care se distrează”, a mai adăugat sursa.

Recent, Rihanna s-a despărțit de omul de afaceri Hassan Jameel, după o relație de trei ani. Până în acest moment nu există informații privind motivul despărțirii lor, însă este de înțeles acest lucru deoarece ei au fost discreți cu relația lor. Cei doi păreau extrem de îndrăgostiți, mai cu seamă că Rihanna a vorbit despre relația cu Hassan în cadrul unui interviu acordat actriței Sarah Paulson. „Am început o relație nouă și contează pentru mine. Mi-am zis că trebuie să îmi fac timp pentru asta. Așa cum am grijă de afacerile mele, așa trebuie să am grijă și de relație”, a declarat Rihanna la acea vreme.

De asemenea, nu ar fi o surpriză dacă Rihanna și A$AP Rocky ar confirma relația. Ei sunt prieteni de mai mulți ani și de-a lungul timpului au mai existat zvonuri că ar fi împreună. În anul 2013, ei au flirtat cât timp erau în New York și s-au sărutat după terminarea filmărilor videoclipului lui A$AP Rocky, „Fashion Killa”, în care Rihanna a apărut. În plus, în luna decembrie, cei doi au mers împreună la evenimentul The Fashion Awards, care a avut loc la Royal Albert Hall în Londra.

Foto: Hepta

