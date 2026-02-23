Regulile nescrise din familia Ancăi Serea. Ce decizie au luat vedeta si soțul ei: „Suntem diferiți, dar mereu o echipă”

Anca Sînă Serea a oferit recent fanilor săi o lecție de sinceritate și transparență despre viața într-o familie numeroasă, împărtășind „regulile nescrise” care îi ghidează zi de zi alături de soțul ei, Adrian Sînă, și cei șase copii. Vedeta a explicat că, deși membrii familiei sunt diferiți ca personalitate, armonia este menținută prin respect reciproc, iubire și susținere constantă.

Regulile nescrise din familia Serea-Sînă

Într-o postare emoționantă pe conturile sale oficiale de social media, Anca a dezvăluit care sunt valorile fundamentale după care se ghidează în viața de familie.

„Suntem diferiți, dar mereu o echipă”, a precizat ea, subliniind că fericirea în casa lor se bazează pe comunicare deschisă, respect și iertare.

Prima regulă, după cum explică Anca, se referă la modul în care membrii familiei comunică:

„Vorbim întotdeauna cu respect, chiar și atunci când nu suntem de acord”. Vedeta pune accent și pe implicarea tuturor în deciziile casei: „Deciziile importante le luăm împreună. Fiecare voce contează”. Totodată, ea atrage atenția că nicio promisiune nu este făcută dacă nu poate fi respectată, astfel încât fiecare să știe că poate avea încredere în ceilalți.

Pe lângă comunicare și respect, familia Serea-Sînă acordă o mare importanță onestității:

„Spunem adevărul chiar și atunci când este greu, iubirea noastră nu depinde de greșeli”.

În acest fel, chiar și în momentele dificile, membrii familiei simt că acasă găsesc un spațiu sigur și plin de sprijin necondiționat. Planificarea vacanțelor și susținerea viselor fiecărui copil reprezintă alte elemente esențiale în filosofia familiei.

„Ne susținem visele chiar dacă sunt diferite”, a declarat Anca, explicând că fiecare membru al familiei are loc să-și urmeze pasiunile și dorințele. Vacanțele sunt pregătite împreună, astfel încât toți să se simtă incluși și implicați.

O familie numeroasă și unită

Anca Sînă Serea și Adrian Sînă formează împreună o familie numeroasă, echilibrată și armonioasă. Vedeta are doi copii din căsnicia anterioară, Sarah și David, iar împreună cu solistul mai au patru copii: Noah, Ava, Moise și Leah. Împreună, cei opt membri formează un nucleu unit, în care fiecare membru se simte iubit și susținut.

În noiembrie 2025, Anca și Adi Sînă au sărbătorit 10 ani de căsătorie, marcând un deceniu de armonie și succes, atât pe plan profesional, cât și în viața personală. Cu această ocazie, vedeta a reflectat asupra importanței valorilor pe care le promovează: iubire, respect și echilibru.

Mesajul Ancăi pentru publicul său este clar: „Chiar dacă suntem diferiți, punem mereu familia pe primul loc și ne respectăm unii pe alții. Comunicarea și iubirea sunt cheia pentru ca o familie numeroasă să funcționeze armonios”.

Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Vedeta și artistul sunt împreună din 2011 și s-au căsătorit în 2015. Au împreună patru copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah. Anca Serea mai are doi copii, pe David și Sarah, din mariajul cu omul de afaceri Filip Poplingher, care a murit în 2010.

Anca Serea, dezvăluiri picante despre relația cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Anca Serea a vorbit despre relația cu soțul ei și cum reușesc să mențină vie pasiunea în căsnicie.

„Noi mai dormim la hotel. Și împreună, și separat. E firesc. Mai plecăm și de acasă. Chiar avem un hotel preferat în centrul capitalei. Altfel n-am reuși, îți dai seama. Suntem încă tineri și e normal să mai plecăm și la hotel. Câteodată se duce el și mă așteaptă pe mine sau câteodată mă duc eu și îl aștept”, a povestit Anca Serea.

În ceea ce privește secretul relației lor de durată, fosta prezentatoare mărturisește că artistul o surprinde adesea cu gesturi romantice.

„Pasiunea în cazul nostru, pentru care lucrăm mult. Faptul că nu ne plictisim unul de celălalt. Avem activități comune, deși el nu e foarte des acasă. El are un rol important, că trage de mine mult, chiar și când sunt foarte obosită și nu am chef.

Îmi spune să mergem la masă, la un film, hai în vacanță. Chiar acum a vrut să-mi facă o surpriză, dar știam că urmează o perioadă aglomerată. A vrut să mergem la Viena, unul dintre orașele mele preferate. Ce să mai spun, multă toleranță, comunicare. Adi lasă mult de la el. Eu sunt un pic mai înverșunată și mai supărăcioasă.

Mai vine cu câte un buchet de flori acasă, mă întreabă ce să cumpere de mâncare, mai mergem la masaj, lucruri din astea simple care pentru mine sunt importante. Cel mai mare avantaj al relației noastre este că nu petrecem foarte mult timp împreună”, a dezvăluit Anca Serea.

