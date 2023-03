Regina Letizia a Spaniei, apariție elegantă la o conferință despre sănătate

Regina Letizia a Spaniei și-a arătat dragostea pentru culorile strălucitoare, îmbrăcată într-o rochie roz aprins pentru a oficializa, la A Coruña, evenimentele organizate cu ocazia Zilei Internaționale a Bolilor Rare.

Regina Letizia a Spaniei, apariție uimitoare

Regina Letizia a Spaniei nu se ferește niciodată de tonurile îndrăznețe și de data asta a echilibrat perfect distracția cu rafinamentul în rochia maxi cu nasturi de 347 de lire sterline de la Roberto Verino. Rochia ei fucsia a avut o fustă cu detalii în straturi și a fost strânsă în talie, evidențiind perfect silueta sa. De asemenea, Regina a păstrat nuanțele calde cu o pereche de tocuri stiletto cu tocuri mov, pentru a completa look-ul.

Foto: Profimedia

Soția Regelui Felipe al VI-lea a optat pentru a-și ondula șuvițele în bucle lejere, stilizate. Machiajul ei a fost realizat în tonuri de piersică și a pus în evidență pielea naturală și luminoasă. Regina Letizia a afișat un zâmbet strălucitor, în timp ce a participat la evenimentul din nord-vestul Spaniei, iar la un moment dat a fost fotografiată aplaudând pe scenă.

Foto: Profimedia

Ulterior, Regina Letizia a Spaniei a fost văzută dând mâna cu membrii Federației Spaniole a Bolilor Rare (FEDER). Ziua Internațională a Bolilor Rare, care are loc în februarie, are ca scop sensibilizarea pacienților și a organizațiilor din întreaga lume cu privire la diagnosticarea și tratamentele pentru bolile rare. Accesul egal la tratament este o temă cheie a campaniei din acest an.

Acest eveniment are loc în contextul în care Letizia a uimit recent într-un compleu, în timp ce ea și soțul ei au întâmpinat oaspeții la Palatul Regal El Pardo din Madrid. Regina a atras atenția în rochia sa monocromă roșie, accentuată de un guler cu volane și mâneci, asemănătoare cu cele din sifon. Ea a purtat pantofi stiletto asortați în nuanța vișinie pentru a completa look-ul.

Foto: Profimedia

Foto: Arhiva ELLE

