Regina Elisabeta a II-a îi sprijină pe Meghan Markle și Prințul Harry, după retragerea lor din familia regală

Regina Elisabeta a II-a ne dovedește faptul că relația pe care o are cu Ducii de Sussex este una bună, în ciuda retragerii lor din familia regală de la începutul lunii ianuarie.

Spunem asta deoarece Regina Elisabeta a II-a a purtat o broșă în formă de fulg de zăpadă în cadrul slujbei de duminică de la o biserică din apropiere de Sandringham. Broșa a primit-o de la fostul Guvernator General al Canadei, David Johnston, în anul 2017. Decizia de a purta acest accesoriu este un semn subtil că Regina Elisabeta a II-a continuă să îi sprijine pe Meghan Markle și Prințul Harry.

Nu este pentru prima dată când Regina își dorește ca Ducii de Sussex să aibă parte de un viitor așa cum vor ei. Prințul Harry s-a întâlnit la Sandringham cu Regina Elisabeta a II-a, Prințul Charles, Prințul William și Kate Middleton pentru a discuta despre viitorul său alături de Meghan Markle. De asemenea, Regina Elisabeta a II-a a oferit și o declarație privind această întâlnire.

„Astăzi familia mea a avut o discuție constructivă despre viitorul nepotului meu și a familiei sale. Eu și familia mea sprijinim dorința lui Harry și a lui Meghan de a avea o nouă viața ca o familie tânără. Deși am fi preferat să lucreze în continuare pentru familia regală, respectăm și înțelegem dorința lor de a avea o viața independentă. Harry și Meghan au transmis foarte clar că nu vor să se bazeze pe banii publici în noua lor viața. Astfel, s-a stabilit că va exista o perioadă de tranziție în care Ducii de Sussex vor petrece timp în Regatul Unit și în Canada. Aceste probleme vor fi rezolvate de familia mea, mai este muncă de făcut, dar am cerut ca în următoarele zile să se găsească o soluție.”

Here it is, Queens statement: pic.twitter.com/qfgcaiNkFN

— Hadas Gold (@Hadas_Gold) January 13, 2020