Reese Witherspoon își poartă cu mândrie ridurile și firele albe de păr

Într-un interviu cu publicația Allure, Reese Witherspoon a vorbit despre îmbătrânire și motivul pentru care este mândră de firele cărunte și ridurile de pe chip. „Am opinii pentru că sunt pe această planetă de 43 de ani, și nu m-am simțit la fel la 25 de ani. Nu aveam aceleași lucruri de spus. Am 43 de ani și am trăit o mulțime de experiențe, așa că pot să vorbesc cu chibzuință despre schimbările pe care mi-ar plăcea să le văd în lume. Simt că mi-am câștigat firele albe de păr și ridurile. Îmi plac. Prefer vârsta de 43 de ani în loc de 25″, a explicat Reese.

Un alt lucru pe care Reese îl preferă acum sunt sprâncenele groase. „În anii `90 ne pensam sprâncenele foarte subțiri. Cel puțin eu făceam asta. Arătau groaznic. Mulțumesc Domnului că au crescut, dar mă gândesc oare cum ar fi arătat acum dacă nu le-aș fi pensat atât de mult”, își amintește actrița. Un alt trend de frumusețe pe care nu l-ar mai folosi este rujul închis la culoare: „Maro închis. Arăta groaznic și a fost imortalizat de fotografia pentru permisul auto, la 16 ani.”

În prezent, starul din „Big Little Lies” are o rutină strictă de îngrijire a pielii, își spală fața în fiecare seară, după care folosește capsule cu retinol. „Arăt mult mai odihnită dimineața. De asemenea, acoperă roșeața pielii, așa că nu trebuie să folosesc mult fond de ten”, a adăugat Reese. Acum, Reese Witherspoon se pregătește să găzduiască alături de Jennifer Aniston noua lor emisiune, The Morning Show.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

