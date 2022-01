Răzvan Fodor, dezvăluiri despre afecțiunea cu care se confruntă de ani buni: „De 6-7 ori am ajuns la spital…”

Răzvan Fodor a vorbit în numeroase rânduri despre afecțiunea cu care se confruntă, el chiar declarând în urmă cu un an că abia aștepta să se vaccineze împotriva coronavirusului pentru a înlătura orice risc.

Boala lui Răzvan Fodor este, de altfel, una de care se estimează că suferă o parte importantă a populației – este vorba despre astmul bronșic, o afecțiune caracterizată prin inflamația cronică a căilor aeriene, ce determină limitarea fluxului de aer. Se estimează că în România prevalența astmului este între 4 și 6%, iar crizele, caracterizate de tuse și senzație de sufocare, pot fi declanșate de alergeni, infecții respiratorii sau vremea rece.

Răzvan Fodor se luptă de ani de zile cu această afecțiune și nu de puține ori a fost pus în situații limită, el povestind recent că a ajuns de mai multe ori la spital, cu saturația chiar mai mică de 70. Prezentatorul a povestit despre un episod care s-ar fi putut termina tragic. Imediat cum a simțit că i se taie respirația, a mers la camera de gardă a spitalului Floreasca, unde medicii au intervenit de urgență pentru a-i salva viața.

„Eu de 6-7 ori am ajuns la spital, în criză foarte nasoală. Cel mai jos am avut 68-70 saturația. Numai că la asmatici trece cu hidrocortizon și cu adrenalină, intravenos. Panica, frica, suferința pe care le trăiești că nu poți să respiri, astea trebuie transmise. Am ieșit odată din bar, panicat, am luat-o ușor la fugă spre spitalul Floreasca, deși nu se face treaba asta ca asmatic. Am ajuns în 30 de secunde, am intrat acolo și nu mai puteam să pronunț nimic. M-au pus direct pe pat, mi-au spart venele…”, a povestit Răzvan Fodor într-un podcast.