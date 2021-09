Raquel Welch, prima apariție în public după mai bine de 2 ani. Cum arată acum actrița

Raquel Welch, una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood din anii ‘60, își trăiește astăzi viața departe de lumina reflectoarelor. Ultima sa apariție în public a avut loc în urmă cu doi ani, așa că, pozele surprinse recent de către paparazzi au fost extrem de apreciate de către fanii ei. Actrița este faimoasă pentru rolurile sale din Bedazzled, The Biggest Bundle of Them All sau One Million Years B.C.

Raquel Welch, în vârstă de 81 de ani, a fost văzută în Beverly Hills, purtând o ținută confortabilă, compusă dintr-o pereche de pantaloni negri și o bluză albă, pe care le-a accesorizat cu o pălărie de soare și o pereche de papuci cu platformă.

Ultimul interviu pe care actrița l-a acordat a fost în 2019, pentru publicația U.K. Sunday Post. Aceasta declara la momentul respectiv că îi place noul său stil de viață, departe de ochii presei sau ai publicului. Cu toate acestea, Raquel a mărturisit că „din când în când e drăguț să fii observată.” „Cred că e mult mai bine decât să nu fi fost observată! Toată cariera mea a fost despre a fi observată, așa cum e cazul oricărui actor sau oricărei actrițe, așa că sunt recunoscătoare că oamenii încă sunt interesați”, a mărturisit Welch.

În ceea ce privește viața sa amoroasă, actrița a fost căsătorită de-a lungul timpului cu James Westley Welch, Patrick Curtis, André Weinfeld și Richie Palmer. În ciuda celor patru mariaje eșuate, Raquel afirmă că încă este dispusă să cunoască noi bărbați. „Iubesc bărbații și compania lor, dar sunt prea independentă și motivată. Sunt dispusă să ies la întâlniri, dar sinceră să fiu, la vârsta mea există un grup restrâns de persoane potrivite”, spunea actrița în 2011.

„Nu mă deranjează rolurile tradiționale pe care o femeie și un bărbat le au, dar, după cum știți, sunt o femeie cu păreri puternice. Sunt sigură că aș reprezenta o provocare pentru mulți bărbați”, a concluzionat Raquel Welch.

Foto: Profimedia, PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro