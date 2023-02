Raquel Welch a murit. Legenda Hollywood-ului avea 82 de ani

Raquel Welch a murit la vârsta de 82 de ani, a confirmat managerul său, Steve Sauer, pentru publicația People. Actrița, câștigătoare a unui Glob de Aur, a fost vreme de decenii considerată una dintre cele mai emblematice figuri ale industriei filmului.

Raquel Welch a murit în urma unei scurte perioade de boală, au transmis reprezentanții acesteia miercuri, pe 15 februarie 2023. Managerul său a adăugat:

Welch a debutat în actorie în anii 1960, și a devenit celebră odată cu aparițiile în filme precum Fantastic Voyage sau One Million Years B.C., ambele din 1966. A primit Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o comedie, pentru rolul din Cei trei muschetari, din 1973. A continuat să joace până în 2017, ultimul proiect la care a participat fiind How to Be a Latin Lover.

Născută Jo Raquel Tejada, Welch a dobândit o reputație de sex symbol pentru aparițiile sale în ținute sumare, scandaloase la vremea respectivă, și a declarat în mai multe rânduri că și-a dorit încă de la vârsta de 7 ani să fie actriță. Părinții ei au susținut-o, înscriind-o la cursuri de teatru.

La aflarea veștii că Raquel Welch a murit, multiple celebrități și-au exprimat regretul, dar și aprecierea pentru legendara actriță.

So sad to hear about Raquel Welch’s passing. I loved working with her on Legally Blonde. She was elegant , professional and glamorous beyond belief. Simply stunning. May all her angels carry her home. 🕊️ Sending love to her family and her many fans ❤️ pic.twitter.com/FBtXhpvS25

— Reese Witherspoon (@ReeseW) February 15, 2023