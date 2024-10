Raluca Bădulescu, noi dezvăluiri despre activitatea sa pe o platformă cu conținut pentru adulți: „Trebuie văzute lucrurile puțin mai deschis”

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Vedeta impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor. Ea nu a fost afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

Anunțul că Raluca Bădulescu a ales să își facă un cont pe OnlyFans a surprins o parte din publicul său, deși cei care o cunosc bine nu au fost șocați. Vedeta este recunoscută pentru atitudinea ei îndrăzneață și lipsită de inhibiții.

Vedeta a fost întrebată despre motivele care au determinat-o să urmeze o carieră în acest domeniu. Raluca Bădulescu, cunoscută pentru sinceritatea și deschiderea sa, a oferit un răspuns direct, fără a adăuga prea multe explicații.

„Îmi doream de foarte multă vreme să postez pe această platformă pentru adulți, este un lucru care mie îmi face plăcere, care se potrivește stilului meu de viață, personalității mele, este o continuare firească, pentru mine. Practic, îmi doresc să transfer pasiunea și preocupările mele pentru fashion pe platforma respectivă. Nimic din ceea ce am făcut până acum nu este în contradicție cu activitatea mea de acum, de pe platforma de adulți și nici nu am venit astăzi, cu fiu-miu în clasa 1, la doamna învățătoare. Copilul are 22 de ani, îl iubesc, este Dumnezeu, este mare, mă sprijină în toate, eu pe el la fel, sunt mândră de el, este foarte mândru de mine. Trebuie văzute lucrurile puțin mai deschis”, a declarat Raluca Bădulescu pentru emisiunea „Monden Alert.”