Motivul pentru care Raluca Bădulescu și-a făcut cont pe o platformă cu conținut exclusiv pentru adulți: „Bineînțeles, este și un business…”

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Jurata emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor. Vedeta nu a fost afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

Raluca Bădulescu are un stil vestimentar care nu poate fi trecut ușor cu vederea. Vedeta demonstrează cu fiecare apariție publică că este pasionată de modă și că adoră să experimenteze în această zonă.

De ce Raluca Bădulescu și-a făcut cont pe OnlyFans

Raluca Bădulescu a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că a decis să își facă un cont pe OnlyFans, celebra platformă cu conținut exclusiv pentru adulți. Ea a explicat această decizie într-un interviu acordat zilele trecute.

„Văd această platformă ca pe un loc în care poți să te manifești creativ, liber, să oferi conținut exclusiv și perspective diferite de cele prezentate până acum pe rețelele de socializare. Sunt foarte multe vedete de renume din afară care postează materiale spectaculoase, behind the scene, exclusivități și ele au fost o inspirație pentru mine. Bineînțeles, este și un business. Deja am realizat câteva lucruri interesante prin care îi voi bucura pe iubitorii de frumos și de modă. E un concept îndrăzneț, provocator, care spune ceva despre femeia puternică și liberă. Vă mulțumesc că mă însoțiți și aici, într-un spațiu nonconformist și creativ”, a spus Raluca Bădulescu, potrivit WOWbiz.ro.

Pe contul său de Instagram, vedeta a încărcat deja mai multe fotografii provocatoare și își îndeamnă fanii să o urmărească pe contul său de OnlyFans. Cei care vor să aibă acces la conținutul distribuit de Raluca Bădulescu trebuie să se aboneze și să plătească lunar o anumită sumă de bani, mai exact 30 de dolari. Primii 100 de urmaritori beneficiază de o promoție, 7.50 de dolari pentru prima lună de abonament.

Raluca Bădulescu, despre pasiunea ei pentru modă

De mai multe ori, fanii au criticat-o pe Raluca Bădulescu pentru că are un stil vestimentar care poate fi considerat extravagant, că are un machiaj strident, că poartă peruci sau că are unghii lungi. Estetica pe care și-a construit-o de-a lungul anilor o definește în totalitate și arată mereu că se simte foarte bine în pielea ei. Vedeta a povestit recent despre compromisiurile pe care este dispusă să le facă pentru a avea o garderobă de invidiat.

„Dacă mă pui să mănânc covrigi în fiecare zi, iar apoi, la finalul lunii, îmi cumpăr o geacă foarte scumpă sau o geantă, da, mănânc covrigi pe viață, nu am nicio problemă! La mâncare pot să economisesc orice! Dacă îmi dai covrigi toată luna, îi mănânc liniștită și îmi iau ceva de îmbrăcat! Vreau la vacanțe. Unde să porți hainele? În vacanțe vreau, dar de ele nu mă ocup niciodată! Nu le plătesc eu și atunci am și pretenții.”, a declarat Raluca Bădulescu pentru EGO.RO.

Vedeta a vorbit deschis și despre dieta pe care o urmează pentru a se păstra în formă, recunoscând că nu poate sta departe de dulciuri.

„Să știi că mă străduiesc, cât de cât, cu regimul, dar în geantă am bomboane. Rar, dar mănânc câte o felie. (n.r. pizza) Mănânc, dar rar. (n.r. shaorma) Poți să îi întrebi pe colegii mei de la „Bravo, ai stil”, ei știu ce se află sub masă. În momentul în care ne așezăm la jurizare, am mereu o banană, pe sănătate, ciocolată, covrigel, biscuiți. Nu știi când ai nevoie, când vrei! Trebuie să fie ale mele, să le am! Dacă le am, poate nu le mănânc, dar dacă nu le am, e nenorocire! Maurice nu mănâncă niciodată. Are dieta lui, nu se atinge! Mănâncă o singură dată pe zi ce are pregătit, în rest nu mănâncă! Nu cade pradă tentațiilor! Nu credeam că este posibil așa ceva, dar este posibil! Da, eu sunt vinovata pentru că mereu aduc ciocolată și altele la filmări!”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Ce spune Raluca Bădulescu despre comentariile răutăcioase la adresa ei

Raluca Bădulescu a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă în ultimii ani și este mândră de felul în care arată. Ea nu a ascuns niciodată faptul că până acum a apelat la diverse intervenții estetice. Vedeta a recurs la o operație de micșorare a stomacului pentru a reuși să slăbească inițial, însă apelează la câteva trucuri pentru a se asigura că nu va mai avea probleme cu kilogramele în plus. Jurata de la „Bravo, ai stil” a primit și o serie de păreri negative și comentarii răutăcioase la adresa aspectului ei fizic și a dezvăluit recent cum anume le face față.

„Mă simt foarte bine în pielea mea, eram bine cu mine și când aveam peste 100 de kilograme și acum, când am aproape 50 de kilograme. Consider că fiecare om are dreptul să își spună părerea. Fiecare este liber să aibă o părere, trăim într-o societate liberă. Cred că, atâta timp cât ești bine cu tine, te iubești, este OK; restul lumii are dreptul la părere, însă la sfârșitul zilei important este să fii tu mulțumit cu tine. Să fii pe placul tuturor este, practic, imposibil”, a declarat Raluca Bădulescu pentru VIVA!

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro