Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre decizia de a apărea pe o platformă cu conținut pentru adulți: „Nu sunt model pentru nimeni…”

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecrane. Publicul o apreciază pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Jurata emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor. Vedeta nu a fost afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că se regăsește în stilul ei.

Raluca Bădulescu are un stil vestimentar care nu poate fi trecut ușor cu vederea. Vedeta demonstrează cu fiecare apariție publică că este pasionată de modă și că adoră să experimenteze în această zonă.

Raluca Bădulescu a luat pe toată lumea prin surprindere cu anunțul că a decis să își facă un cont pe OnlyFans, celebra platformă cu conținut exclusiv pentru adulți. Ea a explicat această decizie într-un interviu acordat zilele trecute.

„Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață. Cei care urmăresc paginile mele de social media știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta. Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta! Eu visez la asta. Familia, prietenii, toți cei care mă cunosc, mă susțin. Le-am spus înainte. Nu am pierdut prieteni, nu am pierdut clienții pentru publicitate. Eu mereu mi-am trăit viața cum am vrut. Eu nu sunt model pentru nimeni, nu dau sfaturi. Singurul sfat pe care îmi permit e să faci ce te face fericit, ce vrei”, a spus Raluca Bădulescu în emisiunea lui Cătălin Măruță.