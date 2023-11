Raluca Bădulescu a dezvăluit detalii inedite despre viața ei: „Am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump”

Raluca Bădulescu are un stil vestimentar care nu poate fi trecut ușor cu vederea. Vedeta demonstrează cu fiecare apariție publică că este pasionată de modă și că adoră să experimenteze în această zonă.

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micile ecran. Publicul o apreciează pentru sinceritatea de care dă dovadă, pentru opiniile pe care și le exprimă într-un mod direct, dar și pentru personalitatea efervescentă. Jurata emisiunii „Bravo, ai stil!” impresionează cu ținutele ei excentrice, care de mai multe ori nu au fost ocolite și de discuții aprinse în rândul fanilor. Vedeta nu a fost afectată de părerile negative sau criticile primite pentru felul în care se îmbracă, iar uneori le-a răspuns, susținând că niciodată nu a vrut să pară un personaj în ținutele pe care le propune și că regăsește în stilul ei.

De mai multe ori, fanii au criticat-o pe Raluca Bădulescu pentru că are un stil vestimentar care poate fi considerat extravagant, că are un machiaj strident, că poartă peruci sau că are unghii lungi. Estetica pe care și-a construit-o de-a lungul anilor o definește în totalitate și arată mereu că se simte foarte bine în pielea ei. Vedeta a povestit recent despre compromisiurile pe care le-a făcut pentru a avea o garderobă de invidiat.

„De foarte multe ori fac chestii extreme pentru obiectele vestimentare care îmi plac, deja nu mai este un secret. Când mi-am achiziționat vestita jachetă de la Balmain de la Londra, în ultimele trei zile, pentru că nu mai aveam bani, am mâncat doar un hamburger pe zi, pentru că cheeseburger-ul era mai scump și am băut apă de la chiuvetă. Cred că am purtat-o de trei, patru ori, dar nu contează, este a mea. Oricând renunț la orice pentru haine! Mănânc covrigi și beau apă”, a dezvăluit Raluca Bădulescu în interviul acordat Wowbiz.ro.

Ea a povestit recent despre alegerile pe care le face în ceea ce privește stilul ei vestimentar.

„Îmi definesc stilul vestimentar ca o expresie a personalității mele vulcanice și a modului în care mă simt în pielea mea. Îmi place să port ținute feminine, sofisticate, dar mereu cu o notă de inovație și nonconformism. Așa cum am obișnuit publicul. De fiecare dată mizez pe eleganță, originalitate și bun gust, dar urmăresc și trendurile în materie de modă. Încerc mereu să mă asigur că piesele vestimentare se potrivesc perfect siluetei mele și aleg culori și imprimeuri care să mă avantajeze. Să fie specifice atât ocaziei, cât și să mă simt bine în pielea mea purtând acea ținută”, a spus Raluca Bădulescu pentru unica.ro.

Raluca Bădulescu urmărește mai multe lucruri atunci când își alcătuiește o ținută. Jurata de la „Bravo, ai stil!” consideră că, înainte de toate, încrederea este cea mai importantă.

„În primul rând, țin cont de armonia ansamblului și de modul în care fiecare piesă se potrivește cu celelalte. Apoi acord atenție detaliilor, deoarece acestea pot face diferența între un aspect bine realizat și unul mai neîngrijit, să zicem. De asemenea, analizez proporțiile și modul în care ținuta pune în valoare silueta persoanei. Nu în ultimul rând, țin cont de contextul în care este purtată ținuta. Și de mesajul pe care vrea să-l transmită persoana prin intermediul modului vestimentar. Dar, cel mai important, haina trebuie purtată, nu ea să te poarte pe tine. Important este să te simți bine în pielea ta, să fii sigur și să ai încredere maximă în tine atunci când alegi să porți o ținută vestimentară, să nu cauți validare în ochii celorlalți”, a mai declarat jurata show-ului „Bravo, ai stil!” pentru sursa citată.

Foto: Instagram

