Prințul Harry și Meghan Markle au strălucit în timpul unei întâlniri la teatru

Ducele și Ducesa de Sussex au fost prezenți la show-ul din cadrul London Palladium la începutul acestei săptămâni. Evenimentul are loc în fiecare an în scopul de a sprijini Royal Variety Charity, organizație susținută de Regina Elisabeta a II-a.

Banii strânși ajută animatorii din Regatul Unit care au nevoie de asistență din cauza vârstei înaintate sau a problemelor de sănătate, a scris Palatul Kensington în legătură cu evenimentul. Meghan a purtat un top și o fustă în valoare de 1.149 de dolari, în timp ce Prințul Harry a ales un costum clasic, negru. Intrând pe ușa London Palladium, Ducesa a primit un buchet de flori din partea unei fete în vârstă de 7 ani.

