Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis sunt protagoniștii unor noi fotografii adorabile

Kate Middleton și Prințul William au făcut publice noi fotografii adorabile cu cei trei copii ai lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, ca parte a unui documentar al Ducelui de Cambridge.

În noul documentar în care este implicat Prințul William se vorbește despre natură, astfel că în fotografii în vom regăsi pe cei trei copii ai lui jucându-se în grădină și pe plajă. În prima imagine o avem pe Prințesa Charlotte, care încearcă să scoată o plantă dintr-un ghiveci pentru a fi plantată în pământ.

Prințul George este fotografiat tot într-o grădină, ținând în mână o lopată.

Într-o altă fotografie, Prințul Louis se joacă cu picioarele goale pe plajă, încercând să pună nisip într-o găleată.

Cele trei fotografii cu Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis sunt parte din noul documentar al tatălui lor, Prințul William, intitulat A Planet for Us All, care ne va arăta dragostea Ducelui de Cambridge față de natură și viața sălbatică. Documentarul îl urmărește pe Prințul William timp de doi ani în „misiunea sa personală de a găsi modalități de a proteja natura de generațiile viitoare”, potrivit The Telegraph.

Prințul William a vorbit despre modul prin care hotărârea sa de a proteja mediul a devenit și mai puternică după ce a devenit tată. „Copiilor le place să vadă cum formează albinele mierea. George mai ales, dacă nu este în aer liber, e precum un animal în cușcă. Trebuie să iasă afară.”

Citește și

Unchiul lui Kate Middleton le-a transmis un mesaj agresiv Prințului Harry și lui Meghan Markle

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro