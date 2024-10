Prin ce schimbări a trecut Cătălina Grama pentru a putea juca în serialul Tătuțu’, în care o interpretează pe Magda, la 20 de ani: „Am adoptat o altă metodă de data asta…”

Cei de acasă au fost fascinați de tot ce s-a petrecut în serialul CLANUL. De la povestea celor doi frați, la viața lui Bebe Măcelaru’, până la dorința lui Costoiu de a-l prinde pe Bebe. Toate au un trecut, iar acel trecut își va spune povestea în noul serial: TĂTUȚU’ – care ne va transpune în timp și ne va duce cu 20 de ani în urmă!

Timp de 2 ani, în cele patru sezoane, Clanul a creat un fenomen și a devenit cel mai bun serial de dramă din România. Scenariul, actorii, efectele speciale și felul în care a fost produs fiecare episod au dus povestea în casele a milioane de telespectatori care au ajuns să îndrăgească proiectul! Însă, cine știe, de fapt, cum a început totul…?!

George Mihăiță, Șerban Pavlu, Carmen Tănase, Cătălina Grama, George Ivașcu – joacă rolurile personajelor lor din CLANUL, de acum 20 de ani. Însă acestora li se alătură nume mari din cinematografia românească. Serialul este disponibil în exclusivitate pe VOYO.

În serialul Tătuțu’, Cătălina Grama interpretează din nou personajul Magda Udrea, însă când aceasta avea 20 de ani. Din acest motiv, actrița a trebuit să facă unele schimbări în viața ei.

„Magda tânără la 20 și un pic de ani. Am slăbit câteva kilograme. Pentru Magda a funcționat în Clanul altfel, dar aici era nevoie de vreo 9 kg pentru filmări. Deși nu am filmat mult, dar mi-am pregătit personajul pentru că știu care va fi evoluția lui și am schimbat culoarea părului. Magda are șuvițe cu blond. Lucrăm tot așa, cu meșe. E foarte interesant noul ei look. Plus că e un look din anii 2000, îți dai seama că e fun pentru noi, cei care am prins perioada respectivă. E foarte amuzant! La proba de costume m-am distrat tare de tot”, a povestit actrița pentru CIAO.ro.