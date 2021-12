Primele imagini cu chipul fetiței Marisei Paloma. Micuța este adorabilă

Fiica Marisei Paloma a venit pe lume pe data de 4 decembrie, prin cezariană, contrar dorințelor tinerei sale mame, care plănuise și își dorise o naștere naturală. Însă fetița este perfect sănătoasă, și a primit scorul Apgar 10 din partea medicilor care au asistat la naștere.

Anunțul despre naștere a venit chiar de la vedetă, care a postat o serie de Instastories de pe patul din maternitate. Fiica Marisei Paloma este Săgetătoare, așa cum și-a dorit mama ei, și nu are nici un fel de probleme.

Dacă Marisa Paloma a evitat până acum să arate chipul fetiței ei, preferând să îl acopere cu diverse emoticoane, tatăl micuței, Liviu Stanciu, le-a făcut o mare surpriză fanilor dezvăluind fotografii și un scurt clip cu fața fetiței.

Mândru de copilul său, Liviu Stanciu a însoțit postarea de un text emoționant și amuzant în același timp: „Fii-mea, aniversând o zi de viață… powered by @marisa.paloma”.

Fosta concurentă și câștigătoare Bravo, ai stil! a povestit deja o parte din situațiile prin care a trecut, fără să-și ascundă frustrarea că nu a reușit să nască așa cum planificase. Fiica Marisei Paloma a venit pe lume după o sarcină care s-a desfășurat normal, vedeta ținându-și la curent fanii cu progresul pe care l-a făcut. Ea a stârnit o serie de controverse în mediul online după ce a anunțat că s-a vaccinat în timpul sarcinii, după ce a cântărit îndelung informațiile oficiale și sfaturile medicilor cu privire la vaccinare. Anunțul ei a generat un val de reacții negative, însă Marisa Paloma a insistat că a luat cea mai bună decizie pentru sine și copilul ei.

„Până la urmă am ajuns să nasc prin cezariană, după cum bine v-ați dat seama o parte dintre voi. Nu credeam că recuperarea este atât de dificilă, nici nu m-am interesat, ce e drept, fiindcă nu aveam asta în plan, dar lucrurile merg spre bine. O să vă povestesc toată experiența când o s-ajung acasă și când o să am mai multă vlagă, fiindcă am trecut prin niște stări și prin niște situații ciudate, nemaiîntâlnite, o parte dintre ele inexplicabile.”, a mai declarat Marisa Paloma.