Prima imagine cu Psalm West, al patrulea copil al lui Kim Kardashian

Kim Kardashian și Kanye West au devenit părinți pentru a patra oară, prin intermediul unei mame surogat, aceeași metodă folosită pentru nașterea lui Chicago.

Kim Kardashian a fost cea care a anunțat vestea, prin intermediul unei postări pe Twitter: „El este aici și este perfect!” Ulterior, starul a adaugat „De asemenea, el este geamănul lui Chicago, lol. Sunt sigură că se va schimba mult, însă în acest moment arată exact ca ea”. Starul nu a dezvăluit ce nume a ales pentru băiețel, dar reprezentantul lui Kim a precizat pentry Page Six că băiețelul s-a născut joi, 9 mai, și a cântărit 3 kilograme.

După câteva zile starul reality a postat pe Instagram prima imagine cu băiețelul, anunțând astfel și ce nume a ales pentru acest: Psalm West.

„Este o experiență diferită, cu siguranță, situația este diferită. O iubesc pe mama surogat, avem o relație foarte bună. Am încrederea în ea și văd, cu siguranță, că prima dată când am trecut prin această experiență am fost puțin anxioasă, trimiteam multe mesaje, sunam foarte des, și simt că mama surogat, de această dată, este o persoană atât de protectoare și chiar am încredere în ea”, le-a spus Kim celor de la ET în urmă cu câteva săptămâni.

„Nu știu dacă am acest sentiment pentru că este cel de-al patrulea copil sau pentru că am mai trecut prin această etapă înainte, însă sunt mult mai calmă și mai liniștită acum”, a continuat aceasta. Kim Kardashian a explicat în cadrul primului episod din cel de-al XVI-lea sezon al show-ului Keeping Up with the Kardashians că s-a panicat atunci când a conștientizat că va avea un alt copil. „Nu am crezut că se va întâmpla”, i-a spus aceasta surorii ei, Kylie Jenner.

Citește și:

Kim Kardashian neagă conflictul cu Naomi Campbell

Foto: Instagram

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK